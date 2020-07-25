 МОЗ: Чверть результатів ПЛР-тестів може бути недостовірною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2020

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МОЗ: Чверть результатів ПЛР-тестів може бути недостовірною

Через умови відбору та транспортування біологічного матеріалу до 25 відсотків ПЛР-тестів на коронавірус можуть бути хибнонегативними, повідомило міністерство охорони здоров'я України.

Велика частина негативних результатів тестів на коронавірус може бути недостовірною

Велика частина негативних результатів тестів на коронавірус може бути недостовірною

Значна частина результатів ПЛР-тестів на коронавірус може бути хибною, заявив у неділю, 26 липня, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Він зазначив, що для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки, і в разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого тесту може бути недостовірним.

"На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії. За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибнонегативними", - повідомили в МОЗ.

За даними міністерства, загалом за весь час пандемії в Україні було проведено 963 641 тестування методом ПЛР. Нагадаємо, що станом на 26 липня в Україні зафіксували 64 849 випадків інфікування COVID-19.

Окрім того, міністерство виключило препарати "Лопінавір" та "Рітонавір" зі списку ліків, що використовуються для лікування COVID-19. Водночас до списку був доданий препарат "Дексаметазон" з визначенням "Для використання лише для кисневозалежних пацієнтів у важкому стані". Окрім того, було внесено зміни до застосування гідроксихлорохіну - тепер його можна використовувати за середнього ступеня тяжкості захворювання і лише для лікування дорослих.

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