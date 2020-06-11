МОЗ України готується до посилення карантину - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України готується до посилення карантину у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в країні. Про це в четвер, 11 червня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов журналістам у Києві.

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"Україна за минулу добу встановила антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. Тенденція збільшення захворюваності спостерігається протягом всього останнього тижня. У цій ситуації МОЗ пропонуватиме низку заходів, спрямованих на порятунок життів українців", - сказав він, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Погіршення епідеміологічної ситуації, на думку урядовця, пов'язане з нехтуванням громадянами рекомендацій фахівців щодо профілактики зараження коронавірусом.

Страховий поліс і перевірка іноземців

Після відновлення міжнародного авіасполучення іноземцям для в'їзду в Україну необхідно буде мати страховий поліс, повідомив міністр. За його словами, розглядається також питання тестування приїжджих на наявність коронавірусу.

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"Якщо говорити про перетин кордону, відновлення міжнародного авіасполучення, запланованого на 15 червня, те, що ми пропонуємо спільно з міністерством інфраструктури, - це запровадити "червону" і "зелену" зони. "Червона" - країни, в яких епідситуація гірше, ніж в Україні, "зелена" - краще. При цьому "зелена" зона не передбачає обсервацію та самоізоляцію. Крім того, розглядаємо питання тестування, але тільки виключно медпрацівниками. Водночас в обов'язковому порядку у прибулих до України має бути страховий поліс. Усі ці питання ми допрацьовуємо", - сказав Степанов.