Могеріні: Агресія РФ у Керченській протоці є порушенням принципів ОБСЄ

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що інцидент за участі Росії в Керченській протоці став порушенням загальних принципів ОБСЄ. "Нещодавні події в Азовському морі є причиною для значної стурбованості і являють собою ще один випадок, коли наші загальні принципи порушуються", - сказала вона у виступі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані у четвер, 6 грудня.

За її словами, цей інцидент показує, наскільки небезпечним є "шлях, що віддаляє нас від загальних принципів, які всі наші країни встановили у Гельсінському заключному акті і Паризькій хартії". Могеріні закликала до деескалації ситуації. "Ми закликаємо всі сторони продемонструвати крайню стриманість, щоб досягти негайної деескалації. І ми закликаємо Росію звільнити затриманих кораблі, їхні екіпажі і обладнання безумовно і негайно", - заявила вона, цитує агенція "Інтерфакс".

Представниця ЄС підкреслила, що ЄС зберігає відданість сталому політичному розв'язанню конфлікту на Сході України. "Ми продовжуємо закликати до повної імплементації мінських домовленостей всіма сторонами, і ми чітко дали зрозуміти, що так звані вибори на непідконтрольних уряду територіях на Сході України є незаконними і підривають зобов'язання, закріплені в рамках мінських домовленостей", - додала вона.

Загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Він був запроваджений в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.