 Могеріні: Агресія РФ у Керченській протоці є порушенням принципів ОБСЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Могеріні: Агресія РФ у Керченській протоці є порушенням принципів ОБСЄ

Захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці є порушенням принципів ОБСЄ, заявила Федеріка Могеріні. Вона закликала Москву без додаткових умов та негайно звільнити затриманих моряків.

Могеріні закликала до деескалації конфлікту між Росією та Україною

Могеріні закликала до деескалації конфлікту між Росією та Україною

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що інцидент за участі Росії в Керченській протоці став порушенням загальних принципів ОБСЄ. "Нещодавні події в Азовському морі є причиною для значної стурбованості і являють собою ще один випадок, коли наші загальні принципи порушуються", - сказала вона у виступі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані у четвер, 6 грудня.

За її словами, цей інцидент показує, наскільки небезпечним є "шлях, що віддаляє нас від загальних принципів, які всі наші країни встановили у Гельсінському заключному акті і Паризькій хартії". Могеріні закликала до деескалації ситуації. "Ми закликаємо всі сторони продемонструвати крайню стриманість, щоб досягти негайної деескалації. І ми закликаємо Росію звільнити затриманих кораблі, їхні екіпажі і обладнання безумовно і негайно", - заявила вона, цитує агенція "Інтерфакс".

Представниця ЄС підкреслила, що ЄС зберігає відданість сталому політичному розв'язанню конфлікту на Сході України. "Ми продовжуємо закликати до повної імплементації мінських домовленостей всіма сторонами, і ми чітко дали зрозуміти, що так звані вибори на непідконтрольних уряду територіях на Сході України є незаконними і підривають зобов'язання, закріплені в рамках мінських домовленостей", - додала вона.

DW.COM

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Загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Він був запроваджений в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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