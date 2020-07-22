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Мовні квоти

Мовні квоти на телебаченні, радіо, в рекламі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мовні квоти". Мовні квоти запроваджуються з метою гарантування присутності певної частки тієї чи іншої мови на телебаченні, радіо, в рекламі та ін. В Україні, наприклад, мовні квоти діють як на телебаченні, так і на радіо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео)

Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео) 22.07.2020

В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.

Як омбудсмен Тарас Кремінь збирається українізувати "слуг народу" (21.07.2020) 21.07.2020

Незадовго до "мовних протестів", 8 липня 2020 року, уряд обрав нового Уповноваженого з питань захисту державної мови. В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, про "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.
Квота української музики на радіо в Україні збільшується до 35 відсотків

Квота української музики на радіо в Україні збільшується до 35 відсотків 08.11.2018

З 8 листопада починається третій етап збільшення квот для української музики на радіо в Україні. Крім того, збільшується обов'язкова частка державної мови у радіопередачах.
Закон про мовні квоти на українському телебаченні набув чинності

Закон про мовні квоти на українському телебаченні набув чинності 13.10.2017

13 жовтня набув чинності закон, який зобов'язує українські телеканали транслювати щонайменше 75 відсотків ефіру державною мовою. У разі невиконання цих вимог мовникам загрожують штрафи.

Мовні квоти запрацюють на українському телебаченні восени

Мовні квоти запрацюють на українському телебаченні восени 13.06.2017

У парламентській газеті "Голос України" опублікований закон, згідно з яким 75 відсотків контенту на українському телебаченні має транслюватися державною мовою. Закон набуде чинності через чотири місяці.

Квота на мову - світові приклади (26.05.2017) 26.05.2017

В Україні ухвалили закон про квоти на ТБ - 75% програм та фільмів мають транслюватися українською мовою. Діяльність радіостанцій теж квотується. А наскільки популярним є мовне квотування на радіо та ТБ у різних країнах світу?
Скільки російської мови залишиться в українському телеефірі

Скільки російської мови залишиться в українському телеефірі 23.05.2017

В Україні запровадять мовні квоти на телебаченні. Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроект. Проти виступила фракція Опозиціного блоку.
Порошенко хоче запровадити мовні квоти в телеефірі

Порошенко хоче запровадити мовні квоти в телеефірі 09.03.2017

Української мови у телевізійному ефірі в Україні неприпустимо мало, вважає Петро Порошенко. Він заявив про намір ініціювати внесення змін до законодавства, які виправлять ситуацію.

Мовні квоти: як змінився український радіоефір?

Мовні квоти: як змінився український радіоефір? 08.11.2016

В Україні почали діяти квоти на українську пісню в радіоефірі. Як вплине це на плейлист українського радіослухача?