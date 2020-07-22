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Мовні квоти на телебаченні, радіо, в рекламі.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мовні квоти". Мовні квоти запроваджуються з метою гарантування присутності певної частки тієї чи іншої мови на телебаченні, радіо, в рекламі та ін. В Україні, наприклад, мовні квоти діють як на телебаченні, так і на радіо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Незадовго до "мовних протестів", 8 липня 2020 року, уряд обрав нового Уповноваженого з питань захисту державної мови. В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, про "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.