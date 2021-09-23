Мобільні телефони

Смартфони у німецьких школах: що можна, а що ні? (17.01.2019)

Забороняти смартфони у школах чи ні? Навколо цього сперечаються не лише в Україні, а й у Німеччині. Офіційної заборони, як, приміром, у Франції, у ФРН поки немає. Але є свої особливості.