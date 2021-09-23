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Мобільні телефони - телефони, призначені для роботи в мережах мобільного зв'язку.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мобільні телефони". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як багато електронного непотребу зберігають українці, у Центрі управління відходами переконалися наприкінці 2020 року, провівши акцію зі збору електроніки. Кияни звозили старі телевізори, мобільні телефони, холодильники. Що відбувається з технікою далі і чи є в Україні потужності для переробки електронних та небезпечних відходів?
На найбільшому в світі ярмарку мобільних технологій у Барселоні виробники 2017-го року змагаються за увагу. Всі хочуть отримати свою частку ринку, що постійно зростає. При цьому повертаються й потужні гіганти минулого.