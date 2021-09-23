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Мобільні телефони

Мобільні телефони - телефони, призначені для роботи в мережах мобільного зв'язку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мобільні телефони". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄК хоче, щоб для всіх мобільних пристроїв був єдиний зарядний кабель

ЄК хоче, щоб для всіх мобільних пристроїв був єдиний зарядний кабель 23.09.2021

Щоб уникнути надмірної кількості електронного сміття і для зручності споживачів, Єврокомісія пропонує зобов'язати всіх виробників використовувати в мобільних телефонах і планшетах зарядний кабель USB-C.
Електросміття в Україні: що відбувається з електронними відходами (відео)

Електросміття в Україні: що відбувається з електронними відходами (відео) 01.02.2021

Телевізори, мобільні телефони, холодильники... Що відбувається зі старою технікою далі і чи є в Україні потужності для переробки електронних та небезпечних відходів?

Як в Україні утилізують електросміття (28.01.2021) 28.01.2021

Як багато електронного непотребу зберігають українці, у Центрі управління відходами переконалися наприкінці 2020 року, провівши акцію зі збору електроніки. Кияни звозили старі телевізори, мобільні телефони, холодильники. Що відбувається з технікою далі і чи є в Україні потужності для переробки електронних та небезпечних відходів?

Коронавірус може зберігатися до 28 днів на телефонах і банкнотах - дослідження

Коронавірус може зберігатися до 28 днів на телефонах і банкнотах - дослідження 12.10.2020

Коронавірус може зберігатися на поверхнях до 28 днів. Його час "виживання" залежить від температурних умов - він зменшується, чим вища температура, свідчить нове дослідження.

Через коронавірус скасували Світовий мобільний конгрес у Барселоні

Через коронавірус скасували Світовий мобільний конгрес у Барселоні 12.02.2020

Багато провідних компаній відмовилися від участі у Світовому мобільному конгресі в Барселоні з огляду на ризики для здоров'я співробітників. Організатори змушені були скасувати форум.

Смартфони у німецьких школах: що можна, а що ні? (17.01.2019) 17.01.2019

Забороняти смартфони у школах чи ні? Навколо цього сперечаються не лише в Україні, а й у Німеччині. Офіційної заборони, як, приміром, у Франції, у ФРН поки немає. Але є свої особливості.
Розслідування щодо Huawei розпочали у США - WSJ

Розслідування щодо Huawei розпочали у США - WSJ 17.01.2019

Китайську компанію Huawei підозрюють у викраденні комерційної таємниці американських партнерів. Йдеться про технології компанії T-Mobile.
Смартфони у школі: чому їх забороняють у Німеччині (відео)

Смартфони у школі: чому їх забороняють у Німеччині (відео) 24.09.2018

Заборонити дітям до 14 років користуватися мобільними телефонами у школах. Про це дискутують в Німеччині. Поки така заборона діє лише в Баварії. В решті земель кожна школа сама вирішує: забороняти чи дозволяти.

Заборона смартфонів у німецьких школах: за і проти (21.09.2018) 21.09.2018

Повністю заборонити дітям до 14 років користуватися мобільними телефонами у школах. Про це сперечаються в Німеччині. Поки така заборона діє лише в Баварії. В решті земель кожна школа сама вирішує: забороняти чи дозволяти.
Huawei вперше обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів

Huawei вперше обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів 01.08.2018

Вперше китайська компанія Huawei посунула американську Apple з другої позиції за кількістю проданих у світі смартфонів. На першому місці залишається Samsung.
Французьким школярам готуються заборонити користуватися мобільними

Французьким школярам готуються заборонити користуватися мобільними 07.06.2018

У Франції школярам планують заборонити користуватися телефонами в школах. Відповідний закон, який входить до передвиборчих обіцянок президента Еммануеля Макрона, вже підтримала нижня палата парламенту країни.
Смартфон на роботі: що можна німцям

Смартфон на роботі: що можна німцям 24.04.2018

DW з'ясувала, як німецькі роботодавці ставляться до мобільних телефонів на робочому місці та в яких випадках через смартфон можна потрапити до суду.
Реєстрація мобільних абонентів в Україні: Суперечлива, але необхідна?

Реєстрація мобільних абонентів в Україні: Суперечлива, але необхідна? 11.08.2017

В Україні жорстко відреагували на ініціативу Держспецзв'язку щодо збору персональних даних усіх клієнтів мобільних операторів. Така практика, однак, є звичною для низки європейських країн.
Фотогалерея: Новинки Світового конгресу мобільних технологій у Барселоні

Фотогалерея: Новинки Світового конгресу мобільних технологій у Барселоні 01.03.2017

На найбільшому в світі ярмарку мобільних технологій у Барселоні виробники 2017-го року змагаються за увагу. Всі хочуть отримати свою частку ринку, що постійно зростає. При цьому повертаються й потужні гіганти минулого.
Мобільні телефони - між ретро та реалізмом

Мобільні телефони - між ретро та реалізмом 28.02.2017

На найбільшому в світі ярмарку мобільних технологій у Барселоні виробники 2017-го року змагаються за увагу. Всі хочуть отримати свою частку ринку, що постійно зростає. При цьому повертаються й потужні гіганти минулого.
Євростат назвав лідерів ЄС з користування мобільним інтернетом

Євростат назвав лідерів ЄС з користування мобільним інтернетом 25.12.2016

Іспанці найбільше серед інших європейців виходять в інтернет зі смартфона, йдеться у звіті Євростату. Пасуть задніх у цьому чехи та поляки.
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