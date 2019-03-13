Мобільний форс-мажор: що робити, якщо квиток на телефоні, а телефон сів?

Паперові проїзні документи - на літаки, поїзди, міський транспорт - поступово відходять у минуле, а для багатьох людей уже стали майже анахронізмом. На зміну їм приходять електронні білети і спеціальні мобільні додатки для смартфонів. Але чи надійніший цей спосіб за традиційний? Скажімо, якщо в найважливіший момент мобільний телефон вимкнувся, або десь загубився чи взагалі був украдений. Що робити у таких випадках у Німеччині?

Почнемо з німецької залізниці. Зараз через спеціальний мобільний додаток перевізника Deutsche Bahn, DB Navigator, щодня купується майже 40 тисяч мобільних квитків, що, до речі, дозволяє зекономити 72 тонни паперу на рік, або понад 70 великих дерев, необхідних для його виробництва. Відповідальність за те, аби мобільний телефон був у наявності та працював під час контролю проїзних документів, несе, звичайно, пасажир. Інформація з електронних білетів зберігається і на серверах Deutsche Bahn, але провідники не мають можливості на місці перевірити ці дані.

Електронні квитки дозволяють економити папір

Між іншим, користувачі мобільного додатку, у разі, якщо вони бронювали конкретне місце, можуть перед посадкою у швидкісні поїзди ICE здійснити онлайн-реєстрацію - Komfort Check-in. Тоді провідник взагалі не буде перевіряти пасажира, який сидить на цьому місці.

Але повернемося до форс-мажорів.

Вимушено безбілетний

Формально пасажир, який не має можливості пред'явити квиток, спочатку попадає до категорії безбілетників. Але можна і не платити штраф на місці, якщо надати дані для заповнення спеціального формуляра-протокола про відтермінування стягнення вартості проїзду. Для цього потрібно мати при собі посвідчення особи. Варто зауважити, що пасажири, які користуються мобільним додатком DB Navigator, в будь-якому разі зобов'язані мати при собі посвідчення особи. Навіть у ситуації, коли телефон працює, посвідчення необхідне для перевірки персональних даних, вказаних у білеті.

Після неприємного інциденту з безбілетним проїздом у пасажира є два тижні на те, щоб надати (особисто або за дорученням) в сервісний центр Deutsche Bahn на вокзалі інформацію, яка підтверджує факт своєчасної купівлі квитка - наприклад, код бронювання, який надсилається на електрону пошту пасажира. Цю інформацію можна також надати через онлайн-портал db-fahrpreisnacherhebung.de, на якому за допомогою чату можна також отримати відповіді на питання, що виникають. Якщо все добре, пасажир більше не буде вважатися безбілетником, але все одно повинен буде оплатити збір за обробку протоколу, який в цьому випадку складає 7 євро.

Підтвердження купівлі квитка пасажир може надати DB упродовж двох тижнів

Така ж сама процедура відбувається якщо, наприклад, хтось забув роздруківку онлайн-білета, який було придбано через сайт компанії. Аналогічні правила для мобільних квитків діють на інших видах громадського транспорту - автобусах, трамваях, метро, але умови в різних містах можуть дещо відрізнятися. Про наявність мобільного зв'язку під час контролю можна не турбуватися, адже дані білета зберігаються на телефоні і доступні в режимі офлайн.

Постійні клієнти Deutsche Bahn при обговореннях подібних тем на форумах пропонують дві стратегії для пасажира. Дехто рекомендує за можливості роздруковувати всі підтвердження купівлі білетів. Але тоді ніякої економії паперу не вийде і дерева для його виробництва доведеться рубати все одно. Інші радять тим, хто часто їздить, додатково завантажити мобільний додаток DB Navigator на свій старий смартфон (навіть без SIM-карти) і перед поїздкою обновити додаток - синхронізувати дані, наприклад, дома через локальну мережу. У дорогу треба взяти з собою обидва мобільних пристрої.

Електронний квиток і посадкові талони на авіарейси

Дещо простішими виглядають справи з квитками на літаки. При реєстрації на рейс достатньо мати при собі закордонний паспорт або посвідчення особи. Інші дані з електронних квитків зберігаються на серверах авіаційних перевізників. Для надійності можна також записати шестизначний код резервування. Він складається із цифр та букв, і при бронюванні у Німеччині для нього використовуються різні назви, наприклад: Buchungscode, Buchungsnummer, Reservierungsnummer, Booking Code, Airline Auftragsnummer.

Деякі авіакомпанії беруть додаткову плату за друк копії посадкового талона

Однак, експерти рекомендують роздруковувати квитки на випадок, якщо самому пасажирові терміново знадобляться, наприклад, контактні дані перевізника або якщо він захоче ще раз перевірити точний час рейсу.

Варто наголосити: при купівлі авіаквитків треба бути особливо уважними при написанні імені та прізвища пасажира, адже помилка тут може мати неприємні наслідки.

Що робити, якщо проблеми виникли з телефоном, на якому після онлайн-реєстрації на авіарейс зберігається мобільний посадковий талон? Тут правила авіакомпаній різняться. Багато німецьких перевізників у такому випадку безкоштовно видають паперову копію талона, проте важливо пам'ятати, що реєстраційні стійки зазвичай закриваються за сорок хвилин до рейсу. Крім того, лоукост-авіакомпанії беруть за цю послугу окрему плату близько 15 євро.