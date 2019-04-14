 МКС у Гаазі визнав колишнього ватажка повстанців у ДР Конго винним у воєнних злочинах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2019

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МКС у Гаазі визнав колишнього ватажка повстанців у ДР Конго винним у воєнних злочинах

Колишнього ватажка конголезьких повстанців Боско Нтаганду судді Міжнародного кримінального суду визнали винним в скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності в ДР Конго в 2002-2003 роках.

Боско Нтаганда

Боско Нтаганда

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі визнали винним у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності колишнього ватажка повстанців у Демократичній Республіці (ДР) Конго Боско Нтаганду.

Під час засідання МКС в понеділок, 8 липня, судді констатували, що в 2002-2003 роках у розпал збройного протистояння в провінції Ітурі на північному сході ДР Конго Нтаганда віддавав накази "вчиняти напади та вбивати цивільних", передає агенція новин AFP.

Нтаганду визнано винним у вчинені таких воєнних злочинів як брутальні масові вбивства, зґвалтування та поневолення й сексуальне рабство цивільних осіб, у тому числі й дівчат-підлітків. Жертвами злочинних наказів колишнього польового командира конголезьких повстанців стали діти й навіть немовлята. Крім того, судді вважають підтвердженою провину колишнього ватажка повстанців у ДР Конго у наборі в його збройні загони підлітків та в вбивстві католицького священника.

Загалом Боско Нтаганду визнали винним за 18 пунктами обвинувачення, з яких 13 - щодо воєнних злочинів, а 5 - щодо злочинів проти людяності. Сам Нтаганда відкинув усі звинувачення, наголошуючи, що він "солдат, а не злочинець".

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Нинішній вирок став третім вироком МКС щодо воєнних злочинів за всю 17-річну історію суду. Рішення щодо покарання за вироком ексватажку конголезьких повстанців ухвалять пізніше на одному з засідань МКС, після того як судді заслухають свідчення жертв наказів Нтаганди. Засудженому загрожує довічне ув'язнення.

Коли 1999 року спалахнув конфлікт у ДР Конго, Нтаганда на прізвисько "Термінатор" був одним з польових командирів конголезьких повстанських формувань. За даними правозахисників, під час конфлікту, що вирував кілька років, загинули понад 60 тисяч людей.

2006 року МКС звинуватив Нтаганду в воєнних злочинах. У 2013 році Нтаганда, якого розшукував МКС, сам здався.

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