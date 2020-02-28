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Миротворці ООН на Донбасі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Миротворці ООН на Донбасі".

Україна вже неодноразово закликала ООН направити місію "блакитних шоломів" на непідконтрольну Києву територію Донбасу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна закликала ООН вивчити можливість введення миротворців на Донбасі

Україна закликала ООН вивчити можливість введення миротворців на Донбасі 28.02.2020

Україна хоче, щоб на Донбас приїхала оціночна місія ООН, яка має вивчити можливість розміщення миротворців на Сході України.
Порошенко: Переговори в нормандському форматі відновляться після виборів

Порошенко: Переговори в "нормандському форматі" відновляться після виборів 22.03.2019

Після президентських виборів будуть відновлені переговори в "нормандському форматі" щодо ситуації на Донбасі та порушенно питання про миротворців ООН в регіоні, повідомив президент України Петро Порошенко.
Волкер: План Зайдіка корисний, але Росія блокує миротворчу місію

Волкер: План Зайдіка корисний, але Росія блокує миротворчу місію 31.01.2019

Спецпредставник США Курт Волкер підтримує план Мартіна Зайдіка, але не бачить його перспектив без згоди Росії. Волкер також пояснив, яким чином міжнародні спостерігачі могли би моніторити Керченську протоку.
Маас: Німеччина ставитиме в РБ ООН питання миротворчої місії на Донбасі

Маас: Німеччина ставитиме в РБ ООН питання миротворчої місії на Донбасі 25.11.2018

За словами Гайко Мааса, потрібно випробувати всі засоби, аби надати мирному процесу на Донбасі нові імпульси.

Клімкін: Резолюцію РБ ООН щодо миротворців винесемо разом зі США, ФРН і Францією

Клімкін: Резолюцію РБ ООН щодо миротворців винесемо разом зі США, ФРН і Францією 26.09.2018

Павло Клімкін повідомив, що Україна, США, Німеччина і Франція мають намір винести на розгляд Ради Безпеки ООН резолюцію про миротворців та міжнародну адміністрацію на Донбасі.
Порошенко до ФРН: Не потрапте в газову пастку Путіна

Порошенко до ФРН: Не потрапте в газову пастку Путіна 22.09.2018

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post застерігає ФРН щодо газової залежності від Росії та стверджує вступ в НАТО та ЄС як політичну мету України.
Меркель розповіла Порошенку про переговори з Путіним

Меркель розповіла Порошенку про переговори з Путіним 20.08.2018

Петро Порошенко та Анґела Меркель під час телефонної розмови домовилися про подальші консультації на рівні міністрів закордонних справ "нормандського формату" щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.
Глава МЗС ФРН застеріг щодо зростання впливу Китаю на світову політику

Глава МЗС ФРН застеріг щодо зростання впливу Китаю на світову політику 19.08.2018

Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас застеріг від дедалі більшого впливу Китаю на світову політику та висловився за тіснішу співпрацю країн, які ґрунтуються на свободі та демократії.
Зустріч Меркель та Путіна тривала понад три години

Зустріч Меркель та Путіна тривала понад три години 19.08.2018

Лідери Німеччини та Росії Анґела Меркель та Володимир Путін обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання спорудження газогону "Північний потік-2" та двосторонні відносини обох країн.
Клімкін і Маас обговорили питання миротворчої місії ООН для Донбасу

Клімкін і Маас обговорили питання миротворчої місії ООН для Донбасу 15.08.2018

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і його український колега Павло Клімкін обговорили питання розміщення "блакитних шоломів" на Донбасі.
Нормандська четвірка не домовилась про миротворців ООН на Донбасі

"Нормандська четвірка" не домовилась про миротворців ООН на Донбасі 12.06.2018

Глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України на зустрічі в Берліні не домовилися про те, якою бути місії "блакитних шоломів" на Донбасі. Позиції України та Росії і надалі сильно різняться.
У Москві підтвердили участь у зустрічі глав МЗС країн нормандської четвірки

У Москві підтвердили участь у зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 06.06.2018

11 червня у Берліні відбудеться зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ. Росія не виключає обговорення питання миротворчої місії ООН на Донбасі.
У Києві не чекають ескалації конфлікту на Донбасі після інавгурації Путіна

У Києві не чекають ескалації конфлікту на Донбасі після інавгурації Путіна 07.05.2018

Початок четвертого президентського терміну Володимира Путіна не призведе до загострення ситуації на Донбасі, вважають українські експерти. Але не виключають, що це може статися пізніше.
Меркель: Північний потік-2 без участі України у транзиті газу неможливий

Меркель: "Північний потік-2" без участі України у транзиті газу неможливий 10.04.2018

На спільному з Петром Порошенком брифінгу канцлерка ФРН Анґела Меркель наголосила, що Україна повинна зберегти статус транзитера газу. Також вона висловила підтримку розміщенню миротворчого контингенту на Донбасі.
Меркель обговорила з Путіним можливу миротворчу місію ООН на Донбасі

Меркель обговорила з Путіним можливу миротворчу місію ООН на Донбасі 09.04.2018

Під час телефонної розмови канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент РФ Володимир Путін наголосили на важливості подальшої роботи в "нормандському форматі".
План Путіна щодо Донбасу є пасткою - екс-генсек НАТО (відео)

План Путіна щодо Донбасу є пасткою - екс-генсек НАТО (відео) 12.03.2018

Чим план екс-генсека НАТО Расмуссена для Донбасу кращий за план Путіна? І чи правильно міжнародна спільнота відреагувала на анексію Криму? Про це він ексклюзивно розповів DW у програмі "Нємцова.Інтерв'ю".
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