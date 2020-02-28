Миротворці ООН на Донбасі

"Нормандська четвірка" не домовилась про миротворців ООН на Донбасі

Глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України на зустрічі в Берліні не домовилися про те, якою бути місії "блакитних шоломів" на Донбасі. Позиції України та Росії і надалі сильно різняться.