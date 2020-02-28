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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Миротворці ООН на Донбасі".
Україна вже неодноразово закликала ООН направити місію "блакитних шоломів" на непідконтрольну Києву територію Донбасу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.