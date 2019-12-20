 Мирову угоду з ″Газпромом″ схвалив уряд України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2019

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Новини

Мирову угоду з "Газпромом" схвалив уряд України

Кабінет міністрів уповноважив на підписання мирової угоди у справі за позовом російського "Газпрому" до України міністра юстиції.

Кабінет міністрів схвалив підписання мирової угоди між Києвом і Газпромом

Кабінет міністрів схвалив підписання мирової угоди між Києвом і "Газпромом"

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди між Києвом і російською компанією "Газпром".

"Схвалити проєкт мирової угоди у справі за позовом публічного акціонерного товариства "Газпром" до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі", - йдеться в опублікованому на сайті уряду розпорядженні від п'ятниці, 27 грудня.

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У ньому зазначається, що схвалений проєкт мирової угоди у справі за позовом "Газпрому" до України підпише міністр юстиції Денис Малюська.

Як повідомлялось, 20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали міжурядовий протокол, що, зокрема, передбачає укладення "Газпромом" з "Оператором ГТС України" міжоператорської угоди для продовження транзиту, а з "Нафтогазом" - договору з бронювання потужностей для транспортування. Угода має бути укладена на п'ять років і передбачати транзитну поставку в 2020 році 65 мільярдів кубометрів газу, в 2021-2024 роках - по 40 мільярдів кубометрів, а також можливість продовження домовленостей на десять років. Крім того, Антимонопольний комітет України повинен відмовитися від оштрафування "Газпрому" на суму більше ніж 7,4 мільярда доларів.

При цьому за рішенням Стокгольмського арбітражу "Газпром" виплатив Україні 2,9 мільярда доларів. Цей платіж включає частину присудженої компенсації в розмірі 2,5 мільярда доларів, а також відсотки, накопичені з часу оголошення рішення в лютому 2018 року.

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