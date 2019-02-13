Зі Швейцарії - під чесне слово: карколомне звільнення Миколи Гути

Агробарон Микола Гута 4 роки переховувався у Швейцарії. Після екстрадиції в Україну екс-співвласника агрохолдингу "Мрія" відпустили під чесне слово. Його підозрюють у шахрайстві на 800 мільйонів гривень.