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Микола Гута - український олігарх. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Гута".
Микола Гута - український олігарх, бізнес-інтереси якого спрямовані передусім на аграрний сектор. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Швейцарія видала Україні підозрюваного у масштабному шахрайстві колишнього агробарона Миколу Гуту. За звинуваченням у розкраданні коштів міжнародних інвесторів агрохолдингу "Мрія" Гуті загрожує до 12 років ув'язнення.