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Микола Гута

Микола Гута - український олігарх. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Гута".

Микола Гута - український олігарх, бізнес-інтереси якого спрямовані передусім на аграрний сектор. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справу проти агробізнесмена Миколи Гути закрили

Справу проти агробізнесмена Миколи Гути закрили 13.02.2019

Справу проти екс-керівника агрохолдингу "Мрія" Миколи Гути, якого підозрювали у розкраданні 800 мільйонів гривень, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила через відсутність в його діях кримінального злочину.
Зі Швейцарії - під чесне слово: карколомне звільнення Миколи Гути

Зі Швейцарії - під чесне слово: карколомне звільнення Миколи Гути 07.11.2018

Агробарон Микола Гута 4 роки переховувався у Швейцарії. Після екстрадиції в Україну екс-співвласника агрохолдингу "Мрія" відпустили під чесне слово. Його підозрюють у шахрайстві на 800 мільйонів гривень.
Підозра у шахрайстві: Україні видали власника найдорожчої вілли Німеччини

Підозра у шахрайстві: Україні видали власника найдорожчої вілли Німеччини 06.11.2018

Швейцарія видала Україні підозрюваного у масштабному шахрайстві колишнього агробарона Миколу Гуту. За звинуваченням у розкраданні коштів міжнародних інвесторів агрохолдингу "Мрія" Гуті загрожує до 12 років ув'язнення.
Співвласник АТБ - покупець німецької вілли олігарха-втікача

Співвласник АТБ - покупець німецької вілли олігарха-втікача 14.08.2018

Навколо однієї з найдорожчих віл Німеччини розгартається трилер за участі українських мільйонерів. Співвласник супермаркетів АТБ Віктор Карачун намагався купити віллу агромагната-втікача Миколи Гути.
Українська розкіш у баварських Альпах: друга серія детективу

Українська розкіш у баварських Альпах: друга серія детективу 14.08.2018

Після публікації DW про розкішну віллу українського агробарона-втікача під Мюнхеном, у цьому детективі стався крутий поворот. Тепер за маєток судяться кредитори, а його покупцем виявився... співвласник АТБ.
Розслідування DW: Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві

Розслідування DW: Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві 12.04.2018

У баварському курортному містечку Гарміш-Партенкірхен продається найдорожча вілла Німеччини. Як з'ясувала DW, її власником є українець, який переховується від ошуканих кредиторів і правоохоронних органів.