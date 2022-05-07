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Миколаїв

Миколаїв - місто в Україні, центр Миколаївської області.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Миколаїв".

Війна та материнство: українки передчасно стають мамами через стрес (07.05.2022) 07.05.2022

Вагітні українські жінки та породіллі у сховищах - такі світлини побачив увесь світ. Багатьом українкам доводиться народжувати не лише у непридатних для пологів умовах, а й раніше призначеного терміну.
У США підтверджують підбиття Москви двома українськими ракетами

У США підтверджують підбиття "Москви" двома українськими ракетами 15.04.2022

51-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями п'ятниці, 15 квітня.
Як німецькі зоопарки допомагають українським колегам пережити війну

Як німецькі зоопарки допомагають українським колегам пережити війну 12.04.2022

Війна - це лихо як для людей, так і для тварин. Звірі з українських зоопарків потребують допомоги, тож німецькі й європейські звіринці відгукнулися на їхню біду.
По будівлі Миколаївської ОДА вдарили ракетою, є загиблі

По будівлі Миколаївської ОДА вдарили ракетою, є загиблі 29.03.2022

Російська ракета зруйнувала значну частину будівлі ОДА у Миколаєві. У результаті удару загинуло щонайменше семеро осіб.

Голова Миколаївської області Кім: Ворог виснажений та позбавлений мотивації

Голова Миколаївської області Кім: Ворог виснажений та позбавлений мотивації 10.03.2022

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів в інтерв'ю DW про гуманітарну ситуацію в місті, яке зазнало інтенсивного обстрілу з боку російських військових.

Віталій Кім про гуманітарну ситуацію та готовність чинити опір на Миколаївщині (10.03.2022) 10.03.2022

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в інтерв'ю DW розповів про те, які настрої панують серед жителів Миколаївщини, якою є гуманітарна ситуація, як він оцінює сили ворога та чого бракує для контрнаступу.
Дванадцятий день війни в Україні: головні події

Дванадцятий день війни в Україні: головні події 08.03.2022

Російські війська продовжили обстріл Харкова та спробували захопити аеропорт у Миколаєві. У Біловезькій пущі відбувся третій раунд переговорів.
Одеська ОДА ініціює перенесення початку навчального року через зміну клімату

Одеська ОДА ініціює перенесення початку навчального року через зміну клімату 18.08.2021

В Одеській ОДА виступають за перенесення початку навчального року на 20 вересня через "оксамитовий сезон". Цю ініціативу підтримали й очільники Миколаївської та Херсонської ОДА.
Українського благодійника у Швейцарії запідозрили в шахрайстві

Українського благодійника у Швейцарії запідозрили в шахрайстві 28.12.2020

Щороку швейцарці жертвували на допомогу нужденним в Україні до мільйона франків, до самих нужденних доходила лише невелика частина пожертв. Організації SOS Gerasjuta закидають шахрайство. В організації закиди відкидають.
У Миколаєві проводять українсько-британські навчання Warrior Watcher-2020

У Миколаєві проводять українсько-британські навчання "Warrior Watcher-2020" 24.10.2020

Головна мета двосторонніх навчань - ознайомитися з основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об'єктів інфраструктури за стандартами НАТО, кажуть у міноборони України.
Карантин в Україні: у червоній зоні вже 10 обласних центрів

Карантин в Україні: у "червоній" зоні вже 10 обласних центрів 23.10.2020

Після оновлення епідемічного зонування в Україні в "червону" зону потрапили Миколаїв і Рівне. Київ залишається в "помаранчевій" зоні.
Концесія порту Ольвія - чи варто було віддавати компанії з Катару прибуткове підприємство?

Концесія порту "Ольвія" - чи варто було віддавати компанії з Катару прибуткове підприємство? 03.09.2020

Україна передала в концесію частину миколаївського порту "Ольвія" катарській компанії QTerminals. Що обіцяють інвестори та чи виграє країна від цієї угоди, з'ясовувала DW.
Не лише Бориспіль. Чому малі аеропорти України почали швидко зростати

Не лише Бориспіль. Чому малі аеропорти України почали швидко зростати 31.01.2019

Пасажиропотік в українських аеропортах продовжує зростати рекордними темпами, а невеликі летовища розвиваються найдинамічніше. Експерти з оптимізмом оцінюють перспективи відродження регіональних аеропортів України.
Російську мову позбавили статусу регіональної на Миколаївщині

Російську мову позбавили статусу регіональної на Миколаївщині 31.07.2018

У Миколаєві суд скасував рішення Миколаївської обласної ради 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.

Найгучніші ДТП в Україні: від Хаммера до маршруток (27.07.2018) 27.07.2018

Hummer збив дівчинку, смертельні маршрутки, трагедія у Харкові. DW зібрала найбільш резонансні дорожні аварії останніх років, жертвами яких стали десятки українців.

Питна вода: яким містам загрожує криза водопостачання? (18.07.2018) 18.07.2018

Немає хлору - немає води. Через зупинку виробництва рідкого хлору на заводі "Дніпроазот" в Україні виникли перебої з водопостачанням. Які українські міста ризикують взагалі лишитися без води?
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