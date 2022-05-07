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Миколаїв - місто в Україні, центр Миколаївської області.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Миколаїв".
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в інтерв'ю DW розповів про те, які настрої панують серед жителів Миколаївщини, якою є гуманітарна ситуація, як він оцінює сили ворога та чого бракує для контрнаступу.