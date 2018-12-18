 МЗС Швеції заявило про висилку свого дипломата з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

МЗС Швеції заявило про висилку свого дипломата з Росії

Російська влада вимагає від одного зі співробітників шведського дипломатичного корпусу в Москві залишити РФ, повідомили в Стокгольмі. Раніше посольство Швеції не надало дипломатичні візи двом росіянам.

МЗС Швеції

У МЗС Швеції не уточнюють прізвище дипломата, що має зилишити РФ

Один зі шведських дипломатів, котрі працюють у Москві, мусить залишити Росію. Про таку вимогу російської влади повідомила в п'ятницю, 21 грудня, прес-служба міністерства закордонних справ Швеції.

У розмові з журналістами інформагенції dpa речник шведського зовнішньополітичного відомства заявив, що раніше МЗС Швеції "відмовилося задовольнити два запити з боку росіян на отримання дипломатичної візи". Тепер російська влада вимагає, щоб Росію залишив один з шведських дипломатів, пояснив речник МЗС Швеції.

DW.COM

Упродовж тижня Росію мають залишити диппрацівники ФРН, України, Польщі, Італії, Нідерландів, Фінляндії та інших країн. У такий спосіб росіяни відповіли на вислання російських дипломатів із цих країн. (30.03.2018)

Офіційний Стокгольм зажадав пояснень від російського посла Віктора Татаринцева щодо погроз з боку Росії у питанні членства скандинавської країни в НАТО. (11.09.2015)

Колишній очільник МЗС Швеції Карл Більдт отримав посаду консультанта компанії LetterOne, яку контролює російський бізнес. Раніше він увійшов до складу Дорадчої міжнародної ради реформ при президенті України. (19.05.2015)

У відомстві також наголосили, що Стокгольм "шкодує" про такий крок Москви. Водночас речник шведського МЗС відмовився уточнити, коли саме росіяни повідомили про своє рішення. Так само він не сказав, чи шведський дипломат вже залишив російську столицю, й не став називати його прізвище. Про причини відмови шведського диппредставництва в Москві задовольнити два російських запити на видачу дипломатичних віз речник МЗС Швеції теж нічого не сказав.

Водночас шведське видання Stockholm daily Expressen, посилаючись на власні неназвані джерела, повідомило, що обидва російських дипломати, котрим відмовили в наданні дипломатичних віз, раніше працювати на російські спецслужби. Так само, згідно з даними цього шведського видання, Москву має залишити культурний аташе при посольстві Швеції в РФ.

У МЗС Росії від коментарів наразі відмовилися.

Реклама

Докладно

Моніторинговий пункт ОБСЄ в Керчі: місія нездійсненна?

Моніторинговий пункт ОБСЄ в Керчі

У ОБСЄ кажуть, що цього не дозволяє зробити поточний мандат місії; експерти зауважують - на заваді стоїть Росія. 

Шахта Проспер-Ганіель у Боттропі

Як шахтарський Боттроп у Німеччині стане центром інновацій

У вугільному серці Німеччині - Рурі - закривається остання копальня. Як до цього підготувалося мономісто Боттроп.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  