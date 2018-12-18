МЗС Швеції заявило про висилку свого дипломата з Росії

Один зі шведських дипломатів, котрі працюють у Москві, мусить залишити Росію. Про таку вимогу російської влади повідомила в п'ятницю, 21 грудня, прес-служба міністерства закордонних справ Швеції.

У розмові з журналістами інформагенції dpa речник шведського зовнішньополітичного відомства заявив, що раніше МЗС Швеції "відмовилося задовольнити два запити з боку росіян на отримання дипломатичної візи". Тепер російська влада вимагає, щоб Росію залишив один з шведських дипломатів, пояснив речник МЗС Швеції.

У відомстві також наголосили, що Стокгольм "шкодує" про такий крок Москви. Водночас речник шведського МЗС відмовився уточнити, коли саме росіяни повідомили про своє рішення. Так само він не сказав, чи шведський дипломат вже залишив російську столицю, й не став називати його прізвище. Про причини відмови шведського диппредставництва в Москві задовольнити два російських запити на видачу дипломатичних віз речник МЗС Швеції теж нічого не сказав.

Водночас шведське видання Stockholm daily Expressen, посилаючись на власні неназвані джерела, повідомило, що обидва російських дипломати, котрим відмовили в наданні дипломатичних віз, раніше працювати на російські спецслужби. Так само, згідно з даними цього шведського видання, Москву має залишити культурний аташе при посольстві Швеції в РФ.

У МЗС Росії від коментарів наразі відмовилися.