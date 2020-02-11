 МЗС України: Дії РФ в ООН перед річницею окупації - ″очікуваний трюк″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

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Новини

МЗС України: Дії РФ в ООН перед річницею окупації - "очікуваний трюк"

Ініціатива РФ скликати засідання РБ ООН перед спецзасіданням генасамблеї організації спрямована на формування паралельних політичних реальностей, заявили в українському МЗС.

Будівля МЗС України в Києві

Будівля МЗС України в Києві

Генеральна Асамблея ООН 20 лютого проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, повідомили в українському міністерстві закордонних справ у четвер, 13 лютого. 

У дискусії, в якій візьме участь глава МЗС України Вадим Пристайко, буде обговорено широке коло питань щодо російської агресії, зокрема в політичному, гуманітарному, економічному та соціальному вимірах. 

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"Очікуваний трюк" РФ 

У МЗС також прокоментували ініціативу РФ скликати напередодні цього заходу засідання Ради Безпеки ООН (РБ ООН) для обговорення стану виконання мінських домовленостей. "Очікуваний, традиційний та перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей", - йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства України.

Незважаючи на скептичне ставлення до цієї ініціативи, українські дипломати готові до такого сценарію і візьмуть участь у цьому заході, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, раніше у цей день РФ надіслала запит на проведення 18 лютого брифінгу РБ ООН щодо України у зв'язку з п'ятою річницею комплексу заходів з реалізації мінських домовленостей. Представник Росії в ООН зазначив, що очікується виступ представника секретаріату ООН з інформацією про "прогрес у реалізації комплексу заходів". 

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