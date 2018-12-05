 МЗС Литви пропонує санкції проти причетних до Керченського інциденту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

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Новини

МЗС Литви пропонує санкції проти причетних до Керченського інциденту

У Литві хочуть запровадити санкції проти осіб, що брали участь в агресії проти України у Керченській протоці і проти військового керівництва РФ, відповідального за цей акт.

Українські кораблі в порту Керчі

Українські кораблі в порту Керчі

Міністерство закордонних справ Литви пропонує накласти індивідуальні санкції на осіб, винних у російських агресивних діях у Керченській протоці і Чорному морі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Литви, оприлюдненому в четвер, 6 грудня, передає агенція "Українські новини".

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До стрімкої ескалації протистояння між Москвою та Києвом призвели агресивні дії РФ поблизу Керченської протоки - на цьому сходяться німецькі експерти, які, проте, бачать вихід аж ніяк не в різких діях України. (30.11.2018)

Під час проходу українських суден Керченською протокою агресія з боку Росії була практично неминучою, а сили сторін - неспівставними, пояснюють експерти. (27.11.2018)

У повідомленні зазначено, що литовське МЗС звернулося до департаменту міграції при міністерстві внутрішніх справ Литви з пропозицією "включити в національний список небажаних осіб" тих людей, що "брали безпосередню участь в акті агресії проти українських військових кораблів і їхніх екіпажів у Керченській протоці і Чорному морі 25 листопада, а також представників військового керівництва Російської Федерації, відповідальних за цей акт".

МЗС Литви вважає, що дії цих осіб є грубим порушенням міжнародного права і становлять серйозну загрозу міжнародній і литовській національній безпеці. Повідомляється, що литовське дипломатичне відомство консультується з іншими членами міжнародного співтовариства щодо запровадження необхідних контрзаходів на міжнародному рівні у відповідь на дії РФ.

Як ми повідомляли раніше, президентка Литви Даля Грибаускайте засудила агресивні дії РФ стосовно українських суден у Керченській протоці і назвала захоплення українських суден кричущим порушенням Росією міжнародного права. 7 грудня Даля Грибаускайте відвідує Україну з офіційним візитом.

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