Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Метро

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "метро".

Метро - вид міського громадського електротранспорту. Особливість метро полягає в тому, що його лінії повністю відокремлені від вуличного транспорту. Як правило, лінії метро прокладають під землею або на естакадах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дерусифікація: Київ перейменовує п'ять станцій метро через онлайн-голосування

"Дерусифікація": Київ перейменовує п'ять станцій метро через онлайн-голосування 15.04.2022

Також міська рада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою у сквер Героїв Маріуполя.

Поліція Нью-Йорка затримала підозрюваного у стрілянині у метро

Поліція Нью-Йорка затримала підозрюваного у стрілянині у метро 14.04.2022

62-річний підозрюваний у стрілянині в метро Нью-Йорка не чинив опору під час затримання. Внаслідок інциденту 10 людей отримали вогнепальні поранення.

Стрілянина в метро Нью-Йорка: щонайменше 13 поранених

Стрілянина в метро Нью-Йорка: щонайменше 13 поранених 12.04.2022

В годину пік на станції в Брукліні невідомий відкрив вогонь по пасажирам. Як пише AP, щонайменше п'ятеро людей загинули, 13 зазнали поранень.

На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати

На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати 05.04.2022

Людей і авто на київських вулицях більшає, полиці супермаркетів заповнюються харчами, знову відкриваються продуктові ярмарки, починають працювати перукарні, кав'ярні та ресторани – Київ потроху повертається до життя.
У Києві снаряди влучили у чотири житлові будинки

У Києві снаряди влучили у чотири житлові будинки 15.03.2022

Російські війська вкотре атакували Київ, снаряди влучили в три багатоповерхівки та приватний будинок.

Ніч у Києві, обстріл

Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022) 26.02.2022

Ще одну ніч жителі Києва провели під ракетними обстрілами російської армії. Українська столиця продовжує тримати оборону.
Посольство США в Москві попередило американців про небезпеку терактів у РФ

Посольство США в Москві попередило американців про небезпеку терактів у РФ 21.02.2022

За даними США, атаки нібито можуть відбутися на торговельні центри, залізниці та метро у Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною.

Київ отримає 100 млн євро кредиту на оновлення громадського транспорту

Київ отримає 100 млн євро кредиту на оновлення громадського транспорту 10.12.2021

Європейський інвестиційний банк надасть Києву кредит на 100 мільйонів євро. За ці кошти планують купити 137 нових тролейбусів і 50 вагонів метро.

Експерт про затори в Києві: врятувати ситуацію для автомобілів неможливо

Експерт про затори в Києві: врятувати ситуацію для автомобілів неможливо 22.11.2021

Кількість авто на вулицях Києва вдвічі перевищує можливості транспортної інфраструктури міста. Про те, що може врятувати Київ від колапсу, в інтерв'ю DW розповів транспортний планувальник Дмитро Беспалов.
У харківському метро сталась стрілянина через неправильне носіння масок

У харківському метро сталась стрілянина через неправильне носіння масок 18.11.2021

У метро в Харкові колишній працівник податкової міліції зробив зауваження групі студентів щодо неправильно вдягнених масок, через що спалахнув конфлікт. Чоловік дістав пістолет і вистрілив у ногу молодику.
Проїзд у транспорті Києва подорожчає більш ніж удвічі з січня 2022 року

Проїзд у транспорті Києва подорожчає більш ніж удвічі з січня 2022 року 16.11.2021

Разовий квиток на проїзд у громадському транспорті Києва становитиме 20 гривень. Їздити дешевше зможуть власники "Картки киянина" та електронного квитка.
У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті

У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті 20.10.2021

Підвищення ціни проїзду київська влада аргументує збереженням стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників.

Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео)

Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео) 07.10.2021

Київ не встигає добудувати метро на Виноградар до кінця цього року, як планувалося. А як будують метро у Німеччині? Які технології використовують? І навіщо заморозили ґрунт під Берліном для будівництва станції?

Метро і німці: як у ФРН розбудовують метрополітен (06.10.2021)

Метро і німці: як у ФРН розбудовують метрополітен (06.10.2021) 06.10.2021

Київ не встигає добудувати метро на Виноградар до кінця цього року, як планувалося. А як будують метро у Німеччині? Які технології використовують? І навіщо заморозили ґрунт під Берліном для будівництва станції?

Повінь у Китаї: у місті Чженчжоу 12 людей потонули в метро

Повінь у Китаї: у місті Чженчжоу 12 людей потонули в метро 21.07.2021

Людей у метро в китайському місті Чженчжоу довелося діставати з потягів, розрізаючи дахи вагонів. Врятувати вдалося не всіх пасажирів.

Обшуки в Києві: в КМДА кажуть про загрозу для міста

Обшуки в Києві: в КМДА кажуть про загрозу для міста 24.05.2021

У КМДА запевняють, що метою тривалих масових обшуків є "дестабілізація ситуації в столиці". Також у Кличка переконані, що такі дії правоохоронців і слідчих паралізують роботу міста.
Інші статті