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Метро - вид міського громадського електротранспорту. Особливість метро полягає в тому, що його лінії повністю відокремлені від вуличного транспорту. Як правило, лінії метро прокладають під землею або на естакадах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.