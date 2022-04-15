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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "метро".
Метро - вид міського громадського електротранспорту. Особливість метро полягає в тому, що його лінії повністю відокремлені від вуличного транспорту. Як правило, лінії метро прокладають під землею або на естакадах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Людей і авто на київських вулицях більшає, полиці супермаркетів заповнюються харчами, знову відкриваються продуктові ярмарки, починають працювати перукарні, кав'ярні та ресторани – Київ потроху повертається до життя.