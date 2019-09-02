Мета уряду Олексія Гончарука - економічне зростання на 40 відсотків
У наступні п'ять років економіка України має зрости на 40 відсотків, запевнив новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він також хоче відмовитися від "показухи" й запровадити електронний документообіг.
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук (фото з архіву)
Виступаючи на зустрічі, Гончарук сказав, що оголошені цілі - це "орієнтири", які "потрібно бачити". "Перше - це економічне зростання. Ми поставили собі за мету, щоб за наступні п'ять років економіка України зросла мінімум на 40 відсотків", - сказав керівник українського уряду, цитує інформагенція "Українські новини".
На думку Гончарука, зростання економіки призведе до створення близько одного мільйона нових робочих місць. Із першочергових завдань, прем'єр згадав розвиток інфраструктури і зв'язку.
Відмова від паперового документообігу
Крім того, Гончарук наголосив, що вже з 1 жовтня українські органи влади мають відмовитися від паперового документообігу. "З 1 жовтня ми маємо повністю відмовитися від паперового документообігу. Ми плануємо заборонити використання й обмін між держорганами папірцями", - сказав він, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Водночас Гончарук наголосив, що це - складне завдання, оскільки потрібно синхронізувати системи між великою кількістю органів. "Проте воно реалістичне", - вважає прем'єр.
Більше жодної "показухи"
Серед оголошених новим прем'єром нововведень також і відмова від попереднього формату цілковито відкритих засідань уряду. "Ми переформатуємо засідання уряду для того, щоб це не було показухою, шоу "за склом", - сказав Гончарук.
Мета цих змін - доносити до суспільства найважливішу інформацію про суть рішень, а "не для того, щоб показати хорошу картинку", зазначив очільник українського уряду. Він наголосив на тому, що відкритість уряду не має бути "тотальною", хоч і визнав, що багато інформації уряд зробить доступною для громадян. "Те, що має бути відкрито, ми відкриємо, - це публічні дані, території, доступ до будівель", - додав він.
Ще одним аспектом роботи нового уряду стане те, що в ньому "оперативно" звільнятимуть неефективних менеджерів або пов'язаних із впливом політичних сил виконавців.
Нова урядова програма з можливістю онлайн-контролю
Прем'єр також запевнив, що до кінця вересня урядовці працюватимуть над створенням програми уряду. Цю програму створюватимуть за допомогою електронних ІТ-інструментів, "щоб її можна було потім за показниками вимірювати, щоб суспільство бачило й могло онлайн контролювати", - наголосив Гончарук. Прем'єр зазначив, що ця програма буде більш людиноорієнтованою.
Список національних проєктів для інвесторів
Крім того, уряд має намір представити іноземним інвесторам список цікавих для інвестування й реалізації національних проєктів. "До кінця місяця ми представимо список нормальних та яскравих нацпроєктів", - сказав прем'єр-міністр Гончарук.
За його словами, ці проєкти мають сформувати позитивне уявлення про Україну у міжнародних інвесторів. "Ми зібрали за останній місяць інформацію про нацпроєкти. Нам потрібні яскраві історії, які покажуть і світу, і інвесторам, що Україна змінюється не на папері", - пояснив Гончарук.
Зеленський хоче легалізації грального бізнесу та ринок землі
На зустрічі президент Володимир Зеленський, своєю чергою, зобов'язав уряд та Верховну Раду легалізувати до кінця року такі заборонені досі види діяльності, як гральний бізнес та видобуток бурштину. Згідно з дорученням Зеленського, уряд має до 1 жовтня внести на розгляд Ради відповідні законопроєкти, а ВР - ухвалити їх до 1 грудня цього року.
Також президент доручив уряду розробити законопроєкт про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та запровадження ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня 2019 року.
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Урочисте засідання
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