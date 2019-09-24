Мессі ушосте отримав "Золотий м'яч"

Форварда каталонської "Барселони", аргентинця Ліонеля Мессі визнано найкращим футболістом 2019 року за версією французького видання France Football. "Золотий м'яч" аргентинцю було вручено у вівторок, 4 грудня, в Парижі.

Це вже шоста така нагорода Мессі, за цим показником він випередив свого постійного конкурента, форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду, в якого п'ять "Золотих м'ячів". Утім, це - перша нагорода Мессі з 2015 року. У голосуванні він випередив гравців "Ліверпуля" Вірджила ван Дейка та Садіо Мане, а також Роналду.

"Золотий м'яч" вручають найкращому футболісту за підсумками сезону з 1956 року - спершу відзначали лише європейських гравців, з 2007-го обмежень щодо претендентів немає. З 2010 по 2015 рік "Золотий м'яч" видання France Football вручало спільно з ФІФА, визначаючи кращого футболіста світу.

У вересні ФІФА так само вшосте визнало Мессі кращим футболістом року.

Минулого року "Золотий м'яч" отримав півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич, перервавши десятирічну гегемонію Мессі та Роналду.