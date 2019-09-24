Мессі ушосте отримав "Золотий м'яч"

За кількістю отриманих "Золотих м'ячів" Ліонель Мессі випередив Кріштіану Роналду. У вересні цього року Мессі було визнано також найкращим футболістом сезону за версією ФІФА.
Форварда каталонської "Барселони", аргентинця Ліонеля Мессі визнано найкращим футболістом 2019 року за версією французького видання France Football. "Золотий м'яч" аргентинцю було вручено у вівторок, 4 грудня, в Парижі.
Це вже шоста така нагорода Мессі, за цим показником він випередив свого постійного конкурента, форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду, в якого п'ять "Золотих м'ячів". Утім, це - перша нагорода Мессі з 2015 року. У голосуванні він випередив гравців "Ліверпуля" Вірджила ван Дейка та Садіо Мане, а також Роналду.
"Золотий м'яч" вручають найкращому футболісту за підсумками сезону з 1956 року - спершу відзначали лише європейських гравців, з 2007-го обмежень щодо претендентів немає. З 2010 по 2015 рік "Золотий м'яч" видання France Football вручало спільно з ФІФА, визначаючи кращого футболіста світу.
У вересні ФІФА так само вшосте визнало Мессі кращим футболістом року.
Минулого року "Золотий м'яч" отримав півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич, перервавши десятирічну гегемонію Мессі та Роналду.
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