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Месенджери

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "месенджери".

Месенджери - мобільні додатки, які дозволяють користувачам швидко та зручно обмінюватись інформацією, використовуючи мобільні прилади та інтернет. До найпопулярніших месенджерів належать Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, Telegram, Viber. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецький уряд розглядає можливість обмеження Telegram

Німецький уряд розглядає можливість обмеження Telegram 27.01.2022

У німецькому уряді розмірковують про обмеження використання месенджера Telegram. Причина - поширення теорій змов та мобілізація противників вакцинації. Месенджер не видаляє нелегальний контент і не співпрацює з поліцією.
Через WhatsApp смартфони інфікували шпигунською програмою

Через WhatsApp смартфони інфікували шпигунською програмою 14.05.2019

Месенджер WhatsApp виправив помилку, яка дозволяла хакерам інфікувати смартфони шпигунською програмою через інтернет-дзвінок.
На Шрі-Ланці через напади на мусульман заблоковані соцмережі

На Шрі-Ланці через напади на мусульман заблоковані соцмережі 13.05.2019

Тимчасове блокування месенджерів і соцмереж викликане нападами на мечеті і магазини мусульман у Північно-Західній провінції Шрі-Ланки. Заблоковані були Facebook, WhatsApp та Instagram.
СБУ заявила про затримання організатора міжнародного наркосиндикату

СБУ заявила про затримання організатора міжнародного наркосиндикату 12.03.2019

У Києві затримали громадянина Ізраїлю, який, за даними СБУ й ізраїльської поліції, організував велику мережу оптового збуту наркотиків в інтернеті.
У ФРН оскаржили можливість поліції перехоплювати повідомлення у месенджерах

У ФРН оскаржили можливість поліції перехоплювати повідомлення у месенджерах 07.08.2018

Активісти у Німеччині подали конституційну скаргу на використання поліцією шпигунських програм для месенджерів. Вони важають, що перехоплення повідомлень громадян порушує право на приватне життя.
Мешканцям ЄС молодше 16 років заборонили користуватися WhatsApp

Мешканцям ЄС молодше 16 років заборонили користуватися WhatsApp 25.04.2018

Зміни у правилах користування викликані посиленням вимог до захисту персональних даних у ЄС. Як перевірятимуть вік, у WhatsApp не уточнили.
Війна Росії з Telegram: Роскомнагляд заблокував низку IP-адрес Google

Війна Росії з Telegram: Роскомнагляд заблокував низку IP-адрес Google 22.04.2018

У Росії продовжується масштабна боротьба щодо блокування месенджеру Telegram. Цього разу постраждав і Google.
Засновник Telegram: Блокування месенджера зашкодить нацбезпеці РФ

Засновник Telegram: Блокування месенджера зашкодить нацбезпеці РФ 16.04.2018

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про те, що рівень національної безпеки РФ знизиться через блокування месенджера, оскільки росіяни більш активно користуватимуться WhatsApp і Facebook.
У Росії почали блокування месенджера Telegram

У Росії почали блокування месенджера Telegram 16.04.2018

У "Роскомнагляді" заявили про початок процесу блокування доступу до месенджера Telegram. Очікується, що месенджер буде цілком недоступний в РФ за кілька годин.
ОБСЄ критикує блокування Telegram у Росії

ОБСЄ критикує блокування Telegram у Росії 13.04.2018

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликав переглянути рішення суду щодо Telegram і створити в РФ умови для вільного й незалежного інформаційного простору.

Російський суд постановив негайно заблокувати Telegram

Російський суд постановив негайно заблокувати Telegram 13.04.2018

Російський суд вирішив заблокувати Telegram на території країни, оскільки месенджер відмовився надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів.
У Росії заборонять анонімні месенджери та обхід заблокованих сайтів

У Росії заборонять анонімні месенджери та обхід заблокованих сайтів 30.07.2017

Президент РФ Володимир Путін підписав закони, якими забороняється анонімно користуватися месенджерами та програмами для доступу до заблокованих у країні сайти.
У Німеччині ухвалили закон про нагляд за месенджерами

У Німеччині ухвалили закон про нагляд за месенджерами 22.06.2017

Німецький Бундестаг дозволив спецслужбам встановлювати програми для нагляду за онлайн-листуванням у месенджерах. Опозиція заявляє про порушення фундаментальних прав людини.
Німецьким спецслужбам дозволять читати повідомлення в месенджерах

Німецьким спецслужбам дозволять читати повідомлення в месенджерах 14.06.2017

Для цього планують використовувати спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє перехоплювати цифрову комунікацію підозрюваних у причетності до тероризму до того, як месенджери кодують повідомлення відправників.