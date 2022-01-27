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Месенджери - мобільні додатки, які дозволяють користувачам швидко та зручно обмінюватись інформацією, використовуючи мобільні прилади та інтернет. До найпопулярніших месенджерів належать Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, Telegram, Viber. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.