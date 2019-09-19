Меркель і Путін обговорили питання транзиту газу через Україну

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін у понеділок, 28 жовтня, провели телефонну розмову. Основними темами обговорення лідерів ФРН і РФ стали транзит газу через Україну перед черговим раундом консультацій між Україною, Росією і ЄС, а також ситуація на північному сході Сирії, повідомляє пресслужба німецького уряду.

Водночас у пресслужбі Кремля додали, що перед новим раундом переговорів "відбувся обмін думками щодо продовження транзиту російського газу через територію України в Європу після завершення в кінці 2019 року строку дії відповідного контракту".

Відповідні переговори мають відбутися ввечері 28 жовтня у Брюсселі. У них під головуванням віцепрезидента Єврокомісії з енергетичного союзу Мароша Шефчовича візьмуть участь міністри енергетики України Олексій Оржель та Росії Олександр Новак, а також керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв і голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Темою переговорів має стати узгодження довгострокового контракту на транзит російського газу Україною після 2019 року.

Попередній раунд тристоронніх газових переговорів на політичному рівні відбувся 19 вересня 2019 року. Тоді сторони заявили, що зустріч була "конструктивною". Під час третього раунду газових переговорів Росія погодилася на контракт за правилами ЄС, однак залишалося чимало розбіжностей, які можуть зірвати домовленість. Зокрема, Новак заявив про бажання врегулювати судові претензії між "Нафтогазом" та "Газпромом" "за нульовим варіантом, у рамках мирової угоди".

Нагадаємо, за підсумками рішень Стокгольмського арбітражу за двома позовами "Газпром" залишився винним "Нафтогазу" понад 2,5 мільярда доларів.

22 жовтня Окружний суд Амстердама за позовом "Нафтогазу" наклав арешт на 100 відсотків акцій дочірньої компанії "Газпрому" South Stream Transport B.V., відповідальної за будівництво газопроводу "Турецький потік" дном Чорного моря.

Раніше в НАК "Нафтогаз" оголосили про намір направити 1 листопада російській компанії "Газпром" позовні вимоги на більш ніж 11 мільярдів доларів.

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