Меркель і Путін можуть зустрітись у липні в Німеччині

Форум громадянських суспільств ФРН та Росії "Петербурзький діалог", який у середині липня відбудеться в колишній урядовій резиденції, в готелі "Петерсберг" в Німеччині, може стати початком нової глави в німецько-російських відносинах, оскільки в ньому вперше після російської анексії українського Криму мають взяти участь і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) , і президент Росії Володимир Путін. Про це в четвер, 21 березня, повідомлила боннська газета General-Anzeiger із посиланням на поінформовані джерела.

Співголова "Петербурзького діалогу" з російського боку Віктор Зубков запросив Путіна після багатьох років відсутності знову взяти участь у цьому форумі, пише видання. Зазначається, що згідно з дипломатичними звичаями, подібне запрошення робиться лише у тому випадку, якщо ймовірність його прийняття висока. Німецька сторона також попросила Анґелу Меркель приїхати до Петерсберга.

Співголова "Петербурзького діалогу" з німецької сторони Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) в інтерв'ю General-Anzeiger ухилився від прямого підтвердження участі Меркель і Путіна, заявивши, що Німеччина очікує прибуття високопоставлених представників. Водночас, на його думку, можна з великою ймовірністю розраховувати на те, що рівень форуму цього року буде підвищений, завдяки участі в ньому Путіна і Меркель.

"Чим сильніша напруженість, тим важливіший діалог"

Прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Amin Laschet), який 18 липня вітатиме близько 300 гостей форуму в замку Drachenburg, наголосив, що Росія була і залишається одним з ключових партнерів Німеччини в сфері міжнародного співробітництва.

"У нас є явні розбіжності, наприклад, з питання про протиправну анексії Криму, але вони повинні відкрито обговорюватися в рамках розумного і чесного діалогу. Чим сильніші напруженість і розбіжності, тим важливішим стає діалог", - наголосив політик з лав християнськоих демократів.

"Петербурзький діалог" був створений з ініціативи Путіна і колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) у 2001 році. Востаннє Путін і канцлерка ФРН Меркель, під патронатом яких працює форум, зустрічалися на "Петербурзькому діалозі" в 2012 році в Москві. Вже тоді вони вельми критично висловлювалися щодо політики один одного.