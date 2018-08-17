 Меркель і Алієв хочуть більше газу для ЄС з Азербайджану | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.08.2018

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Економіка

Меркель і Алієв хочуть більше газу для ЄС з Азербайджану

Постачання газу "Південним газовим коридором" до ЄС зменшить його залежність від Росії в енергетиці, вважає Анґела Меркель. Берлін також пообіцяв Баку мільярдні гарантії на розбудову газопроводу.

Анґела Меркель та Ільхам Алієв

Анґела Меркель та Ільхам Алієв

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) підтримує збільшення поставок газу з Азербайджану до ЄС. Про це вона заявила в Баку в суботу, 25 серпня, на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. "Відкриття "Південного газового коридору" - хороша новина для енергозабезпечення ЄС", - наголосила Меркель, слова якої наводить агенція новин Reuters.

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Запрацював газопровід TANAP з Азербайджану до Туреччини. Частина газу з нього призначена для ЄС. Утім російский "Газпром" не вбачає у новій трубі конкуренції. (15.06.2018)

Газопровід для транспортування азербайджанської газу до Європи, що є сегментом "Південного газового коридору", запускають у турецькому місті Ескишехір. (12.06.2018)

Анґела Меркель у Баку наголосила на готовності ФРН допомогти знайти мирне розв'язання конфлікту в Нагірному Карабаху. Президент Азербайджану називає її візит "історичним". (25.08.2018)

На тлі цього Меркель також наголосила на важливості ролі Азербайджану як постачальника газу до Євросоюзу. На зустрічі з місцевими бізнесменами, вона назвала південнокавказьку країну "важливим партнером" у цьому питанні, цитує агенція новин AFP.

Зменшення залежності від РФ

За словами Меркель, азербайджанський газ має допомогти диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв до ЄС. Завдяки газу, що надходитиме "Південним газовим коридором", ЄС зможе зменшити залежність від Росії. Задля гарантування поставок газу з боку азербайджанського державного підприємства CJSC уряд ФРН готовий виділити мільярдні гарантії, повідомляє dpa.

Алієв теж наголосив на готовності його країни збільшити поставки газу до Європейського Союзу та дав зрозуміти, що Баку готове до розбудови наявних потужностей газопроводу.

Нагадаємо, у червні цього року відкрили Трансанатолійський газопровід (TANAP), що є одним з головних сегментів "Південного газового коридору". Останній потрібен для транспортування газу з Каспійського регіону до Європи.

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