Меркель і Алієв хочуть більше газу для ЄС з Азербайджану

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) підтримує збільшення поставок газу з Азербайджану до ЄС. Про це вона заявила в Баку в суботу, 25 серпня, на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. "Відкриття "Південного газового коридору" - хороша новина для енергозабезпечення ЄС", - наголосила Меркель, слова якої наводить агенція новин Reuters.

На тлі цього Меркель також наголосила на важливості ролі Азербайджану як постачальника газу до Євросоюзу. На зустрічі з місцевими бізнесменами, вона назвала південнокавказьку країну "важливим партнером" у цьому питанні, цитує агенція новин AFP.

Зменшення залежності від РФ

За словами Меркель, азербайджанський газ має допомогти диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв до ЄС. Завдяки газу, що надходитиме "Південним газовим коридором", ЄС зможе зменшити залежність від Росії. Задля гарантування поставок газу з боку азербайджанського державного підприємства CJSC уряд ФРН готовий виділити мільярдні гарантії, повідомляє dpa.

Алієв теж наголосив на готовності його країни збільшити поставки газу до Європейського Союзу та дав зрозуміти, що Баку готове до розбудови наявних потужностей газопроводу.

Нагадаємо, у червні цього року відкрили Трансанатолійський газопровід (TANAP), що є одним з головних сегментів "Південного газового коридору". Останній потрібен для транспортування газу з Каспійського регіону до Європи.