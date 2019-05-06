 Меркель: Єврокомісія не зупинить ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель: Єврокомісія не зупинить "Північний потік-2"

Канцлерка ФРН Анґела Меркель переконана, що попри прийняття газової директиви ЄС газопровід "Північний потік-2" вже не спинити.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Єврокомісія більше не може зупинити газопровід "Північний потік-2", вважає канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). "Проект практично повністю схвалений", - заявила вона в середу ввечері, 15 травня. При цьому канцлерка визнала, що нова газова директива ЄС дає Єврокомісії можливість опротестувати проект, проте не завадить йому.

DW.COM

Американський посол у Німеччині Гренелл зазначив, що своєю підтримкою газопроводу "Північний потік-2" німецькі фірми "наражаються на санкційний ризик". (03.05.2019)

Консерватор Манфред Вебер, який претендує на посаду голови Єврокомісії, висловився проти нового газопроводу і тим самим проти лінії німецької канцлерки. DW - про позицію уряду ФРН щодо "Північного потоку-2". (26.04.2019)

"Ключовим моментом" при будівництві нового газопроводу, на думку Меркель, є роль України. "Україна повинна залишатися транзитною країною попри "Північний потік", - вважає канцлерка, цитує агентство Reuters. Вона пообіцяла обговорити це питання з новообраним українським президентом Володомиром Зеленським.

Те, що проти "Північного потоку-2" виступає провідний кандидат на посаду голови Єврокомісії від консервативної Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber), Меркель пояснила його повагою до позиції країн Східної Європи, які побоюються цього проекту. "Але загалом я вважаю, що він (газопровід "Північний потік-2". - Ред.) є прийнятним", - наголосила канцлерка.

Нагадаємо, що в Сенаті США 13 травня було зареєстровано законопроект про запровадження санкцій щодо компаній, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Законопроект містить вимогу запровадити санкції стосовно осіб, задіяних в певних видах робіт і послуг, які є критичними для завершення "Північного потоку-2", зокрема послуги глибоководної прокладки труб.

Дивитись відео 02:58

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)

Аудіо й відео до теми

"Північний потік-2": як будують його сухопутне продовження (27.02.2019)  

Також за темою

Yuriy Vitrenko Direktoren des ukrainischen Energieunternehmens Naftogaz

"Нафтогаз" подав до Єврокомісії скаргу на "Газпром" 06.05.2019

У "Нафтогазі" поскаржились до Європейської Комісії на антиконкурентні дії "Газпрому" через "Північний потік-2" та блокування віртуального реверсу.

Angela Merkel

Меркель виключила свій похід у європейську політику 16.05.2019

Анґела Меркель відкинула спекуляції про те, що вона може обійняти високу посаду на європейському рівні після того, як завершиться її канцелерство.

Deutschland Nord Stream 2 vor der Insel Rügen | Verlegeschiff Audacia

Євродепутати поширили Газову директиву ЄС на "Північний потік-2" 04.04.2019

Європарламент проголосував за поширення Газової директиви ЄС на "Північний потік-2". DW з'ясовувала, чи можливі винятки з неї для газогону з Росії до Німеччини в обхід України.

Реклама

Докладно

Один з проектів відбудови Нотр-Даму

Будь ласка, не відтворюйте точну копію Нотр-Даму

Як відбудовувати кафедральний собор? Фелікс Штайнер виступає за сміливі рішення.  

Президент Трамп готовий до переговорів щодо мит на автомобілі, повідомили ЗМІ

Трамп планує відкласти підвищення мит на автомобілі - ЗМІ

Вашингтон збирається відкласти на півроку запровадження штрафних мит на автомобілі для торговельних переговорів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  