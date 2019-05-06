Меркель: Єврокомісія не зупинить "Північний потік-2"

Єврокомісія більше не може зупинити газопровід "Північний потік-2", вважає канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). "Проект практично повністю схвалений", - заявила вона в середу ввечері, 15 травня. При цьому канцлерка визнала, що нова газова директива ЄС дає Єврокомісії можливість опротестувати проект, проте не завадить йому.

"Ключовим моментом" при будівництві нового газопроводу, на думку Меркель, є роль України. "Україна повинна залишатися транзитною країною попри "Північний потік", - вважає канцлерка, цитує агентство Reuters. Вона пообіцяла обговорити це питання з новообраним українським президентом Володомиром Зеленським.

Те, що проти "Північного потоку-2" виступає провідний кандидат на посаду голови Єврокомісії від консервативної Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber), Меркель пояснила його повагою до позиції країн Східної Європи, які побоюються цього проекту. "Але загалом я вважаю, що він (газопровід "Північний потік-2". - Ред.) є прийнятним", - наголосила канцлерка.

Нагадаємо, що в Сенаті США 13 травня було зареєстровано законопроект про запровадження санкцій щодо компаній, причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Законопроект містить вимогу запровадити санкції стосовно осіб, задіяних в певних видах робіт і послуг, які є критичними для завершення "Північного потоку-2", зокрема послуги глибоководної прокладки труб.