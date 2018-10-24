 Меркель хоче інтегрувати біженців через роботу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2018

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Новини

Меркель хоче інтегрувати біженців через роботу

Канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала надавати біженцям більше можливостей для роботи у країні і пообіцяла покращувати курси їхньої інтеграції.

Біженець з Сирії (праворуч) проходить професійну підготовку на фірмі Heraeus в землі Гессен (архівне фото)

Біженець з Сирії (праворуч) проходить професійну підготовку на фірмі Heraeus в землі Гессен (архівне фото)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму тижневому відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 27 жовтня, закликала більше залучати біженців до праці. Як зазначила Меркель, федеральний уряд, землі та громади країни за останні три роки багато зробили в питанні інтеграції біженців у Німеччині.

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У Німеччині не має повторитися наплив біженців масштабу 2015 року, наголошує канцлерка Анґела Меркель. Вона також обіцяє активніше вислання тих, хто не має права на притулок. (16.08.2018)

Мігранти, які прибувають до ФРН, не забезпечуються краще за інших, тому не існує підстав їх ненавидіти, наголошує німецька канцлерка Анґела Меркель. (08.10.2018)

Водночас канцлерка додала, що "ми будемо надалі покращувати наші курси інтеграції, і ми маємо передовсім завдання залучити ще більше біженців до праці".

"Основа доброго співжиття і вдалої інтеграції в Німеччині - це наша система цінностей. До неї належать рівноправ'я, свобода віросповідання та думки і монополія на насильство з боку держави", - наголосила канцлерка.

Меркель також підкреслила, що кожен, хто прибуває до Німеччини, має бути готовий вивчити німецьку мову. Бо спільна мова сприяє залученості до суспільного життя в повному сенсі.

Нагадаємо, в розпал кризи біженців у 2015 році до Німеччини прибули близько 900 тисяч шукачів притулку.

Останніми роками на ринку праці в Німеччині спостерігається значний дефіцит працівників ремісничих професій.

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