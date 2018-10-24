Меркель хоче інтегрувати біженців через роботу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму тижневому відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 27 жовтня, закликала більше залучати біженців до праці. Як зазначила Меркель, федеральний уряд, землі та громади країни за останні три роки багато зробили в питанні інтеграції біженців у Німеччині.

Водночас канцлерка додала, що "ми будемо надалі покращувати наші курси інтеграції, і ми маємо передовсім завдання залучити ще більше біженців до праці".

"Основа доброго співжиття і вдалої інтеграції в Німеччині - це наша система цінностей. До неї належать рівноправ'я, свобода віросповідання та думки і монополія на насильство з боку держави", - наголосила канцлерка.

Меркель також підкреслила, що кожен, хто прибуває до Німеччини, має бути готовий вивчити німецьку мову. Бо спільна мова сприяє залученості до суспільного життя в повному сенсі.

Нагадаємо, в розпал кризи біженців у 2015 році до Німеччини прибули близько 900 тисяч шукачів притулку.

Останніми роками на ринку праці в Німеччині спостерігається значний дефіцит працівників ремісничих професій.