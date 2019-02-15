 Меркель: Україна повинна залишатися транзитною державою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2019

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Новини

Меркель: Україна повинна залишатися транзитною державою

Канцлерка ФРН Анґела Меркель на Мюнхенській конференції з безпеки висловилася за "Північний потік-2", водночас вона наголосила, що Україна має залишатися країною-транзитером газу.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила під час свого виступу на 55-й Мюнхенській конференції з безпеки, що Україна повинна залишитися транзитною державою. Водночас канцлерка Німеччини висловилася на підтимку реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2". Вона також додала, що залежність Європи від російського газу не залежить від того, чи буде збудований цей газогін чи ні, повідомляє агентство dpa. За її словами, російський газ залишається російським газом, незалежно від того, чи він надходить через Україну, чи через Балтійське море. "Україна має залишатися транзитною державою. Інші трубопроводи теж будуть продовжувати існувати", - цитує слова канцлерки агентство "Інтерфакс". Вона також зазначила, що в Європі повинна відбуватися диверсифікація джерел енергії. 

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За її словами, ніщо не говорить проти того, щоб купувати в майбутньому й американський газ. Водночас Меркель сказала, що Росію також не збираються виключати з поля зору, і додала, що "геостратегічно Європа не може бути зацікавлена у тому, щоб обірвати усі відносини з Росією".

Також очільниця німецького уряду, говорячи про Україну, заявила, що ситуація на Донбасі досі далека від урегулювання і виступила за активізацію зусиль з вирішення цієї проблеми. Вона вкотре наголосила, що Німеччина підтримує санкції щодо Росії та мінські домовленності. "У відповідь на події в Україні в 2014 році в Уельсі ми заявили, що не тільки боротьба з тероризмом, але і колективна  оборона в рамках НАТО для нас у пріоритеті", - сказала Анґела Меркель. 

Водночас канцлерка зауважила, що "суто військові підходи не працюють при вирішенні багатьох конфліктів", і НАТО зможе досягти своїх цілей, якщо оперуватиме концепцією мережевої безпеки.

Уряд ФРН на конференції разом з Меркель представляли глава МЗС Гайко Маас (Heiko Maas), віце-канцлер і міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz). Крім того, в Мюнхен приїхали міністри оборони і економіки Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), а також міністри охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) і продовольства Юлія Клекнер (Julia Klöckner).

Конференція відбувається у фешенебельному готелі "Баварський двір" за посилених заходів безпеки. Мюнхенську конференцію проводять з 1962 року для обговорення того, куди рухається світ, і як реагувати на нові виклики

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