 Меркель та Путін проводять переговори у Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2020

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Новини

Меркель та Путін проводять переговори у Москві

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін на переговорах у Москві планують обговорити, зокрема, ситуацію на Близькому Сході та врегулювання на Донбасі.

Анґела Меркель та Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі

Анґела Меркель та Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у суботу, 11 січня, прибула до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Меркель у поїздці супроводжує міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Як зазначалося в анонсі візиту на сайті канцлерки, "у центрі переговорів перебуватимуть актуальні міжнародні питання, як-от ситуація в Сирії, Лівії, Іраку, Ірані та Україні". Також сторони планують обговорити теми двосторонніх відносин.

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На початку зустрічі з російським президентом Меркель зазначила, що із задоволенням вирушила до Москви. За її словами, у Німеччини та Росії - багато спільних інтересів. "Розмовляти одне з одним - це краще, аніж говорити одне про одного", - зауважила Меркель, цитує агентство новин dpa.

Володимир Путін на початку зустрічі заявив про перелік важливих питань, на яких планують зосередитися співрозмовники. "Ми у постійному контакті перебуваємо, займаємося і внутрішньою проблематикою, економічною і політичною, і міжнародними питаннями. (…) Є найгостріші, на яких, я так розумію, ми і зосередимося", - сказав Путін, цитує агентство новин "Інтерфакс".

Нагадаємо, востаннє лідери двох держав зустрічалися в грудні 2019 року на переговорах лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі. Меркель востаннє була з візитом в Росії у 2018 році. Столицю Росії вона відвідувала ще у травні 2015 року з нагоди урочистостей до 70-річчя завершення Другої світової війни.

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