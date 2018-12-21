 Меркель та Макрон закликають Росію звільнити захоплених українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Меркель та Макрон закликають Росію звільнити захоплених українських моряків

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликають Росію звільнити захоплених українських моряків, а також вимагають безпечного й вільного проходу для всіх кораблів у Керченській протоці.

Анґела Меркель та Еммануель Макрон

Еммануель Макрон та Анґела Меркель (архівне фото)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон вимагають від Росії негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків. Спільна заява Меркель та Макрона пролунала в п'ятницю, 28 грудня.

"Ми вимагаємо безпечного, вільного та безперешкодного транзиту для всіх кораблів у Керченській протоці та негайного та беззастережного звільнення всіх незаконно утримуваних українських моряків", - наголошується в спільній заяві, котру наводить інформагенція Reuters. Канцлерка ФРН та президент Франції вважають, що моряки мають отримати можливість "святкувати прийдешні свята" разом зі своїми родинами.

Крім того, Меркель та Макрон наголосили, що їх дуже непокоїть "ситуація з правами людини в Криму, анексованому з порушенням міжнародного права, а також застосування військової сили Росією в Керченській протоці й насильницькі перевірки (суден. - Ред.) в Азовському морі".

DW.COM

Троє членів екіпажу рейдового буксира ВМС України "Яни Капу", затримані росіянами в Керченській протоці, теж оголосили себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола Полозов. (24.12.2018)

Захоплені Росією біля Керчі військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" мали посилити новостворену базу військово-морських сил України в Азовському морі. Нині баланс сил там не на користь Києва. (27.11.2018)

Нагадаємо, конфлікт РФ з Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України та їхні екіпажі були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Вже 26 листопада Верховна Рада України підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у десяти областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України тривав до 26 грудня й не подовжувався.

Всі 24 українських військових, котрі утримуються в Росії, визнали себе військовополоненими, про що повідомили їхні адвокати.

Дивитись відео 14:52
Now live
14:52 хв

Чотири українські кораблі проти 40 російських: адмірал Воронченко про перспективи флоту на Азові (28.12.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Чотири українські кораблі проти 40 російських: адмірал Воронченко про перспективи флоту на Азові (28.12.2018)  

Також за темою

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel

Меркель закликає Росію розблокувати Азовське море 29.11.2018

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розблокувати доступ українських портів на Азовському морі до міжнародного судноплавства і звільнити ув'язнених українських моряків.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Денісова: Україна не має даних про стан здоров'я трьох полонених моряків 18.12.2018

Україна досі не має інформації про стан здоров'я трьох полонених моряків, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Außenminister Heiko Maas

Німеччина не спрямовуватиме військові кораблі в Азовське море 29.11.2018

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бажає мілітаризації конфлікту між Україною і Росією, тож не спрямовуватиме свої кораблі в Азовське море.

Реклама

Докладно

До стоматолога в Україні: іноземці освоюють новий вид туризму

Лікуватись в Україні

Чимало німців їдуть до стоматологів у Польщі, бо там дешевше. Поляки ж дедалі активніше - до України. 

Експорт озброєнь

Німеччина експортувала 2018 року значно менше озброєнь

У Німеччині вже третій рік поспіль простежується тенденція скорочення обсягів експорту озброєнь. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  