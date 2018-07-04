 Меркель: Потрібно більше порядку в питані міграції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Новини

Меркель: Потрібно більше порядку в питані міграції

Під час виступу в Бундестазі Анґела Меркель наголосила на необхідності врегулювання питання міграції. Канцлерка також запевнила, що уряд залишається дієздатним.

Анґела Меркель виступила в Бундестазі

Анґела Меркель виступила в Бундестазі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 4 липня, вперше після досягнення компромісу між ХДС/ХСС щодо біженців виступила у Бундестазі. Вона заявила, що питання врегулювання міграції в Євросоюзі стане визначальним для подальшого існування спільноти, інформує агенція dpa.

DW.COM

У результаті ганебної кризи Анґелі Меркель поки що вдалося зберегти свій уряд, ставши на бік політики ізоляції від біженців. Її дотеперішня політика відкритих обіймів тепер йде в історію, вважає Інес Поль. (03.07.2018)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер владнали суперечку, яка спричинила урядову кризу. Зеегофер зазначив, що має намір залишитися міністром. (02.07.2018)

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер йде на ескалацію протистояння з канцлеркою Анґелою Меркель у питанні політики щодо мігрантів та біженців. Це не вперше, коли ці союзні політики обирають різні курси. (02.07.2018)

За словами канцлерки, закон і порядок мають бути дотримані. Також канцлерка вказала на те, що потрібні переговори з африканськими країнами задля подолання нелегальної міграції. "Міграція - це глобальна проблема, яка потребує глобального вирішення", - цитує слова Меркель до парламентарів агенція Reuters.

З огляду на залагодження суперечки щодо біженців у лавах ХДС і ХСС, яка спричинила урядову кризу, Анґела Меркель наголосила на працездатності великої коаліції. "Ми перебуваємо в уряді вже понад 100 днів і ми вже чимало зробили", - підкреслила Меркель. "Цей федеральний уряд працює і усвідомлює, що попереду ще чимало роботи", - додала вона.

У своїй промові в Бундестазі Анґела Меркель також наголосила на необхідності збільшення видатків на оборону, а також закликала до компромісу в торговельній суперечці між ЄС та США.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Анґела Меркель та міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) 2 липня досягли компромісу в суперечці щодо біженців. Домовленість було вироблено на переговорах керівництва очолюваних ними сестринських партій Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС). Як повідомлялося, компромісне рішення передбачає створення "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією, з яких шукачів притулку, зареєстрованих в інших країнах ЄС, мають повертати в ці країни. Причиною суперечки була позиція Горста Зеегофера, який наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна та прагнула загальноєвропейського вирішення цього питання.

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Анґела Меркель про виклики перед DW (05.06.2018)  

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