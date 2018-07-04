Меркель: Потрібно більше порядку в питані міграції

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 4 липня, вперше після досягнення компромісу між ХДС/ХСС щодо біженців виступила у Бундестазі. Вона заявила, що питання врегулювання міграції в Євросоюзі стане визначальним для подальшого існування спільноти, інформує агенція dpa.

За словами канцлерки, закон і порядок мають бути дотримані. Також канцлерка вказала на те, що потрібні переговори з африканськими країнами задля подолання нелегальної міграції. "Міграція - це глобальна проблема, яка потребує глобального вирішення", - цитує слова Меркель до парламентарів агенція Reuters.

З огляду на залагодження суперечки щодо біженців у лавах ХДС і ХСС, яка спричинила урядову кризу, Анґела Меркель наголосила на працездатності великої коаліції. "Ми перебуваємо в уряді вже понад 100 днів і ми вже чимало зробили", - підкреслила Меркель. "Цей федеральний уряд працює і усвідомлює, що попереду ще чимало роботи", - додала вона.

У своїй промові в Бундестазі Анґела Меркель також наголосила на необхідності збільшення видатків на оборону, а також закликала до компромісу в торговельній суперечці між ЄС та США.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Анґела Меркель та міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) 2 липня досягли компромісу в суперечці щодо біженців. Домовленість було вироблено на переговорах керівництва очолюваних ними сестринських партій Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС). Як повідомлялося, компромісне рішення передбачає створення "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією, з яких шукачів притулку, зареєстрованих в інших країнах ЄС, мають повертати в ці країни. Причиною суперечки була позиція Горста Зеегофера, який наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна та прагнула загальноєвропейського вирішення цього питання.