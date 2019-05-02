 Меркель пообіцяла країнам Африки більше інвестицій у разі більшої прозорості | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2019

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Новини

Меркель пообіцяла країнам Африки більше інвестицій у разі більшої прозорості

Африканським країнам потрібно й надалі рухатися на шляху до посилення верховенства права та створення прозорих механізмів у фінансовій та податковій сфері, вважає Анґела Меркель.

Анґела Меркель на конференції Compact with Africa

Анґела Меркель на конференції "Compact with Africa" в Берліні

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала африканські країни продовжувати курс на посилення верховенства права й створення прозорішої фінансової і податкової системи. Більше прозорості в цих сферах призведе до збільшення німецьких інвестицій, запевнила Меркель у вівторок, 19 листопада, під час конференції інвесторів у рамках ініціативи "Compact with Africa" в Берліні.

DW.COM

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала міжнародну спільноту до збільшення інвестицій в африканські країни. Про підтримку континенту йшлося на конференції у Берліні. (12.06.2017)

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Щонайменше вдвічі більше мігрантів гинуть в Північній Африці у спробах дістатися Середземного моря, ніж на воді, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. (03.11.2019)

У своєму виступі Меркель визнала, що Африка з її більш ніж 50 країнами відіграє важливу роль у вирішенні глобальних питань. Водночас як Африка, так і Європа стикаються з багатьма спільними викликами, як-то захист клімату, перехід до цифрової економіки або міграція, констатувала федеральна канцлерка, передає інформагенція dpa.

Крім того, Меркель вказала й на чимало проблем, притаманних саме африканським країнам. Серед них - питання безпеки, в тому числі й внаслідок терористичної загрози в африканському регіоні Сахель, а також швидкі темпи зростання населення.

На конференцію до Берліна приїхали численні африканські лідери. Ініціатива "Compact with Africa", в якій беруть участь дванадцять африканських країн, стартувала 2017 року, саме тоді, коли у Великій двадцятці (G20) головувала Німеччина.

Ця ініціатива країн G20 значною мірою просувається Німеччиною, а також Світовим банком (СБ) та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Головні цілі ініціативи - покращення умов для торгівлі та інвестицій. У рамках ініціативи також створено інвестиційний фонд розвитку обсягом до мільярда євро.

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