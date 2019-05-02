Меркель пообіцяла країнам Африки більше інвестицій у разі більшої прозорості

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала африканські країни продовжувати курс на посилення верховенства права й створення прозорішої фінансової і податкової системи. Більше прозорості в цих сферах призведе до збільшення німецьких інвестицій, запевнила Меркель у вівторок, 19 листопада, під час конференції інвесторів у рамках ініціативи "Compact with Africa" в Берліні.

У своєму виступі Меркель визнала, що Африка з її більш ніж 50 країнами відіграє важливу роль у вирішенні глобальних питань. Водночас як Африка, так і Європа стикаються з багатьма спільними викликами, як-то захист клімату, перехід до цифрової економіки або міграція, констатувала федеральна канцлерка, передає інформагенція dpa.

Крім того, Меркель вказала й на чимало проблем, притаманних саме африканським країнам. Серед них - питання безпеки, в тому числі й внаслідок терористичної загрози в африканському регіоні Сахель, а також швидкі темпи зростання населення.

На конференцію до Берліна приїхали численні африканські лідери. Ініціатива "Compact with Africa", в якій беруть участь дванадцять африканських країн, стартувала 2017 року, саме тоді, коли у Великій двадцятці (G20) головувала Німеччина.

Ця ініціатива країн G20 значною мірою просувається Німеччиною, а також Світовим банком (СБ) та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Головні цілі ініціативи - покращення умов для торгівлі та інвестицій. У рамках ініціативи також створено інвестиційний фонд розвитку обсягом до мільярда євро.