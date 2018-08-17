Меркель перед зустріччю з Путіним наголосила на важливості діалогу з Москвою

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель наголосила у п'ятницю, 17 серпня, на важливості її зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та підтримання діалогу з Москвою.
Напередодні запланованої зустрічі з президентом РФ Меркель заявила журналістам у Берліні, що "постійний діалог виправданий", бо коло проблем, включаючи конфлікт у Сирії та на Сході України, надзвичайно широке. "Якщо ми хочемо досягнути мирних розв'язань, ми маємо намагатися робити це через переговори знову і знову", - додала канцлерка, цитує агенція AFP. Утім, Меркель застерегла від надмірних очікувань щодо підсумків переговорів. За її словами, такі робочі зустрічі, як правило, не дають конкретних результатів.
Меркель зустрінеться з Путіним у замку Мезеберґ - резиденції німецького уряду, розташованій за 70 кілометрів на північ від Берліна - увечері 18 серпня. Основними темами переговорів лідерів двох держав стануть конфлікт у Сирії та ситуація на Сході України, а також питання співпраці в сфері енергетики. Відносини між Німеччиною і Росією на даний момент досить напружені.
Депутат від німецької партії Зелених Мануель Саррацин (Manuel Sarrazin) закликав Меркель чітко висловитися під час зустрічі з Путіним, що "нормалізація відносин" між Росією та ФРН неможлива, допоки не буде відновлено територіальну цілісність України та не будуть втілені мінські угоди для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Санкції ж можуть бути послаблені лише у випадку значного прогресу у виконанні Москвою своєї частини домовленостей.
Очікується, що серед конкретних пропозицій, які Меркель обговорить із Путіним, зокрема і зустріч задля вирішення конфлікту в Сирії, Меркель стала на захист формату зустрічі у складі Німеччини, Росії, Франції та Туреччини.
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Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати
Хороший старт під час першого візиту
Це була не перша їхня зустріч, але перша - як президента і канцлерки. За її підсумками в 2005 році Меркель сказала: "Ми підтримували дуже відкритий діалог". Путін також похвалив збереження хороших відносин між Берліном і Москвою після зміни уряду Німеччини: "Ми хочемо розширювати співпрацю у міжнародній політиці, економіці та гуманітарній сфері".
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Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати
Найулюбленіші вуха для Путіна
На полях "Петербурзького діалогу" в Дрездені наприкінці 2006 року Путін у спільному з Меркель інтерв'ю медіакомпанії MDR сказав про канцлерку: "Ми не дуже добре знаємо один одного особисто, але мені надзвичайно імпонує її здібність слухати". За його словами, це рідкість серед політиків, а тому викликає особливу симпатію.
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Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати
Невинне залякування?
Уже за три місяці Путін знайомить Меркель зі своїм лабрадором Коні. При цьому страх Меркель перед собаками - факт відомий. "Хоча, як я думаю, російський президент добре знав, що я не буду в захопленні від його собаки, він все одно привів його з собою", - сказала Меркель роком пізніше в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung. Для багатьох ця ситуація є прикладом провокації з боку Путіна.
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Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати
Шпички на зустрічі в Кремлі
Що Меркель думає про поводження Путіна з критикою у ЗМІ та з боку громадянського суспільства, вона непрямо, але однозначно заявила під час "Петербурзького діалогу" 2012 року. "Якби я щоразу ображалася, розгортаючи вдома газету, я б не протрималася у кріслі канцлерки і трьох днів", - відповіла Меркель на відповідне питання з залу.
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Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати
Партнерство і довіра
"Ми маємо партнерські відносини. Я зустрічався з нею за минулий рік сім разів, щонайменше 20 разів ми телефонували", - заявив Путін про Меркель у інтерв'ю бульварній газеті Bild 2015 року. "Я довіряю їй, вона дуже відкрита людина. Вона також має певні обмеження та обов'язки. Але вона щиро намагається вирішити кризи, в тому числі на південному сході України", - додав він.
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Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати
Путін зафіксував розпач Меркель
"Я не хочу нікого ображати, але те, що сказала пані Меркель, це свідчення невдоволення обмеженою незалежністю, яке накопичилося за довгий час", - прокоментував Путін так звану промову в пивному наметі Меркель під час виборчої кампанії 2017 року. У ній Меркель заявила, що Європа має взяти власну долю в свої руки з огляду на курс на конфронтацію президента США Трампа на саміті G7 в Італії.
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Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати
Діалог як обов'язок
Квіти тут є радше проявом поваги, ніж галантності. І зустріч Меркель та Путіна у Сочі в травні 2018 року - радше обов'язок, ніж честь. На це вказують слова Меркель під час спільної прес-конференції: "Навіть якщо в деяких питанням наші позиції надзвичайно розходяться, ми маємо говорити один з одним, адже в іншому разі все зведеться до мовчання і дедалі меншого порозуміння".
Автор: Ян Вальтер, Данило Білик