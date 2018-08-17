Меркель перед зустріччю з Путіним наголосила на важливості діалогу з Москвою

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель наголосила у п'ятницю, 17 серпня, на важливості її зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та підтримання діалогу з Москвою.

Напередодні запланованої зустрічі з президентом РФ Меркель заявила журналістам у Берліні, що "постійний діалог виправданий", бо коло проблем, включаючи конфлікт у Сирії та на Сході України, надзвичайно широке. "Якщо ми хочемо досягнути мирних розв'язань, ми маємо намагатися робити це через переговори знову і знову", - додала канцлерка, цитує агенція AFP. Утім, Меркель застерегла від надмірних очікувань щодо підсумків переговорів. За її словами, такі робочі зустрічі, як правило, не дають конкретних результатів.

Меркель зустрінеться з Путіним у замку Мезеберґ - резиденції німецького уряду, розташованій за 70 кілометрів на північ від Берліна - увечері 18 серпня. Основними темами переговорів лідерів двох держав стануть конфлікт у Сирії та ситуація на Сході України, а також питання співпраці в сфері енергетики. Відносини між Німеччиною і Росією на даний момент досить напружені.

Депутат від німецької партії Зелених Мануель Саррацин (Manuel Sarrazin) закликав Меркель чітко висловитися під час зустрічі з Путіним, що "нормалізація відносин" між Росією та ФРН неможлива, допоки не буде відновлено територіальну цілісність України та не будуть втілені мінські угоди для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Санкції ж можуть бути послаблені лише у випадку значного прогресу у виконанні Москвою своєї частини домовленостей.

Очікується, що серед конкретних пропозицій, які Меркель обговорить із Путіним, зокрема і зустріч задля вирішення конфлікту в Сирії, Меркель стала на захист формату зустрічі у складі Німеччини, Росії, Франції та Туреччини.