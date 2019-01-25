Меркель нагородили премією Фулбрайта

Анґела Меркель отримала американську премію Фулбрайта за заслуги в укріпленні міжнародного взаєморозуміння. Приймаючи нагороду, канцлерка Німеччини наголосила на зростаючій загрозі популізму та націоналізму.
Канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) удостоїли премії Фулбрайта як "видатного лідера" та за "її тверду прихильність до взаєморозуміння, міжнародного співробітництва і миру". Церемонія нагородження премією відбулася у понеділок, 28 січня, у Берліні, повідомляє агенція dpa. В оргкомітеті премії вважають, що німецька канцлерка "чудово виконує свою керівну роль у часи глобальних криз і викликів".
Приймаючи нагороду, Меркель заявила про зростаючу загрозу популізму та націоналізму в багатьох країнах, у тому числі в Німеччині. При цьому, за її словами, під загрозою опиняються основні принципи міжнародного права та прав людини. "Цьому ми маємо рішуче протистояти", - закликала очільниця уряду ФРН.
При цьому, не згадуючи імені американського президента Дональда Трампа, Меркель у присутності посла США в Німеччині Річарда Гренелла нагадала про важливу роль таких міжнародних організацій як ООН та Світова організація торгівлі (СОТ). Вони, за словами Меркель, були засновані після усвідомлення "жахів націонал-соціалізму, Другої світової війни та націоналізму, що зашкалює". Також канцлерка додала, що глобалізація та зміна клімату є такими ж техногенними, як і війни та кризи.
Нагадаємо, премія, названа на честь американського сенатора Деймса Вільяма Фулбрайта, існує з 1993 року. Першим її лауреатом став перший чорношкірий президент ПАР Нельсон Мандела. Пізніше цієї нагороди були удостоєні президенти США Джиммі Картер та Білл Клінтон, а також благочинна організація "лікарі без кордонів". Меркель - перший лауреат премії з Німеччини.