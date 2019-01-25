Меркель нагородили премією Фулбрайта

Канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) удостоїли премії Фулбрайта як "видатного лідера" та за "її тверду прихильність до взаєморозуміння, міжнародного співробітництва і миру". Церемонія нагородження премією відбулася у понеділок, 28 січня, у Берліні, повідомляє агенція dpa. В оргкомітеті премії вважають, що німецька канцлерка "чудово виконує свою керівну роль у часи глобальних криз і викликів".

Приймаючи нагороду, Меркель заявила про зростаючу загрозу популізму та націоналізму в багатьох країнах, у тому числі в Німеччині. При цьому, за її словами, під загрозою опиняються основні принципи міжнародного права та прав людини. "Цьому ми маємо рішуче протистояти", - закликала очільниця уряду ФРН.

При цьому, не згадуючи імені американського президента Дональда Трампа, Меркель у присутності посла США в Німеччині Річарда Гренелла нагадала про важливу роль таких міжнародних організацій як ООН та Світова організація торгівлі (СОТ). Вони, за словами Меркель, були засновані після усвідомлення "жахів націонал-соціалізму, Другої світової війни та націоналізму, що зашкалює". Також канцлерка додала, що глобалізація та зміна клімату є такими ж техногенними, як і війни та кризи.

Нагадаємо, премія, названа на честь американського сенатора Деймса Вільяма Фулбрайта, існує з 1993 року. Першим її лауреатом став перший чорношкірий президент ПАР Нельсон Мандела. Пізніше цієї нагороди були удостоєні президенти США Джиммі Картер та Білл Клінтон, а також благочинна організація "лікарі без кордонів". Меркель - перший лауреат премії з Німеччини.