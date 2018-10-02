Меркель наголосила на необхідності вирівняти умови життя у ФРН

За три десятиліття об'єднана Німеччина багато чого досягнула, але залишається ще багато роботи, зазначила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму відеоподкасті, присвяченому Дню німецької єдності і оприлюдненому в суботу, 28 вересня, на сайті канцлерки.

В якості прикладу Меркель навела продуктивність економіки в східних федеральних земель, яка на час об'єднання становила 43 відсотки від рівня ФРН, і на сьогодні зросла до 75 відсотків.

"Це - великий успіх. (...) З іншого боку, потрібно подолати ще частину шляху. І така ситуація спостерігається у багатьох сферах", - зазначила Меркель.

За її словами, з одного боку, необхідно усунути відмінності між Заходом і Сходом, наприклад, у пенсійній системі. "З іншого боку, йдеться про те, щоб спільно формувати майбутнє, це означає - разом на загальнонімецькому рівні подивитися, де існують різні життєві ситуації", - сказала вона.

"Тому великим проєктом для федерального уряду є створення рівних умов життя у всіх частинах Німеччини, у селах та містах, так само як на півночі та півдні, на заході і сході", - підсумувала Меркель.

Також канцлерка висловила переконання, що не слід у цілому розрізняти між Сходом та Заходом країни після багатьох років спільного життя.

Нагадаємо, 3 жовтня Німеччина святкує День німецької єдності. Цього дня у 1990 році відбулося об'єднання Німецької Демократичної Республіки із ФРН.

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