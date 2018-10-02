 Меркель наголосила на необхідності вирівняти умови життя у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2019

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Новини

Меркель наголосила на необхідності вирівняти умови життя у ФРН

З часу об'єднання Німеччини вдалося багато досягнути, утім попереду ще багато роботи для усунення відмінностей в умовах життя в країні, заявила Анґела Меркель напередодні святкування Дня німецької єдності.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель відзначила успіхи Німеччини після об'єднання

Канцлерка ФРН Анґела Меркель відзначила успіхи Німеччини після об'єднання

За три десятиліття об'єднана Німеччина багато чого досягнула, але залишається ще багато роботи, зазначила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму відеоподкасті, присвяченому Дню німецької єдності і оприлюдненому в суботу, 28 вересня, на сайті канцлерки.

В якості прикладу Меркель навела продуктивність економіки в східних федеральних земель, яка на час об'єднання становила 43 відсотки від рівня ФРН, і на сьогодні зросла до 75 відсотків.

"Це - великий успіх. (...) З іншого боку, потрібно подолати ще частину шляху. І така ситуація спостерігається у багатьох сферах", - зазначила Меркель.

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Незадовго після виборів ФРН відзначає День німецької єдності. Нинішнє свято припало на час, коли країні доводиться долати внутрішні проблеми. При цьому країна має зайняти чітку міжнародну позицію, вважає Інес Поль. (03.10.2017)

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За її словами, з одного боку, необхідно усунути відмінності між Заходом і Сходом, наприклад, у пенсійній системі. "З іншого боку, йдеться про те, щоб спільно формувати майбутнє, це означає - разом на загальнонімецькому рівні подивитися, де існують різні життєві ситуації", - сказала вона.

"Тому великим проєктом для федерального уряду є створення рівних умов життя у всіх частинах Німеччини, у селах та містах, так само як на півночі та півдні, на заході і сході", - підсумувала Меркель.

Також канцлерка висловила переконання, що не слід у цілому розрізняти між Сходом та Заходом країни після багатьох років спільного життя.

Нагадаємо, 3 жовтня Німеччина святкує День німецької єдності. Цього дня у 1990 році відбулося об'єднання Німецької Демократичної Республіки із ФРН.

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