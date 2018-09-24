 Меркель: Між Берліном і Анкарою зберігаються глибокі розбіжності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Меркель: Між Берліном і Анкарою зберігаються глибокі розбіжності

Канцлерка ФРН Анґела Меркель на прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наголосила на розбіжностях у поглядах Берліна та Анкари.

Реджеп Таїп Ердоган та Анґела Меркель

Реджеп Таїп Ердоган та Анґела Меркель

Між Німеччиною та Туреччиною зберігаються "глибокі розбіжності", заявила канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) під час спільної прес-конференції з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Берліні в п'ятницю, 28 вересня. Серед конкретних проблем Меркель назвала ситуацію зі свободою преси та правами людини у Туреччині. У зв'язку з цим вона нагадала про ув'язнених в Туреччині німецьких громадян і закликала, щоб у всіх цих випадках якомога швидше було знайдено рішення. 

Своєю чергою, Ердоган зажадав від німецької сторони, щоб Берлін екстрадував до Туреччини колишнього шеф-редактора видання Cumhuriyet Джана Дюндара, котрий отримав притулок у Німеччині. За словами Ердогана, Дюндар  є "агентом, який розкрив державну таємницю". Окрім Дюндара, Ердоган сподівається на екстрадицію іще 68 осіб. За даними турецьких ЗМІ, Анкара надіслала Берліну список цих осіб за три дні до прибуття Ердогана.

Дюндар був шеф-редактором турецької критичної до влади газети Cumhuriyet. 2015 року після публікації матеріалу про постачання турецькими спецслужбами зброї ісламістам у Сирії його було звинувачено і згодом засуджено. З липня 2016 року він перебуває у Німеччині.

Під час прес-конференції трапився інцидент, із зали вивели турецького журналіста-фотографа, у котрого на футболці було написано гасло з вимогою свободи для ув'язнених журналістів у Туреччині, зазначає агенція dpa. 

DW.COM

Президент Туреччини сподівається на розбудову відносин з Німеччиною на основі взаємних інтересів. Він також очікує жорсткіших дій Берліна щодо Робітничої партії Курдистану та прибічників Фетхуллаха Гюлена. (27.09.2018)

Візит президента Туреччини супроводжується посиленими заходами безпеки - у Берліні анонсована низка акцій протесту проти політики Ердогана. Анґела Меркель обіцяла порушити на переговорах і тему дотримання прав людини. (28.09.2018)

Питання, що об'єднують

Водночас Меркель наголосила також, що Туреччину з ФРН об'єднують багато питань, серед яких партнерство в рамках НАТО, хвиля міграції та боротьба з тероризмом.

Меркель також згадала про війну в Сирії у контексті запланованого на жовтень саміту президентів Туреччини, Росії та Франції. За словами канцлерки, у центрі уваги має бути критична ситуація довкола твердині повстанців Ідліб. Меркель відзначила позитивно зусилля Туреччини у питанні розселення трьох мільйонів біженців.

Ердогану не раді

Візит президента Туреччини до ФРН супроводжується посиленими заходами безпеки. У Берліні очікуються акції протесту проти Ердогана. Найбільша акція на Потсдамській площі, як очікують організатори, збере десять тисяч учасників, які планують передовсім протестувати проти порушень прав людини та обмеження свободи преси у Туреччині.

Очікується, що в суботу Ердоган відправиться до Кельна, де відкриє нову центральну мечеть Турецько-ісламського союзу. У Кельні також заплановані акції протесту проти Ердогана.

Дивитись відео 02:18
Now live
02:18 хв

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Verhältnis Deutschland Türkei

Чого очікувати від суперечливого візиту Ердогана до Німеччини 27.09.2018

Німеччина і Туреччина хочуть покращити свої конфліктні відносини. Це основна мета німецького візиту Реджепа Таїпа Ердогана. Чи вдасться її досягти? Скептичні щодо цього не лише опозиція у Берліні й Анкарі.

UEFA EURO 2024 Bewerbung: Entscheidung am 27. September.

Двобій за Євро-2024: Німеччина та Туреччина на нервах 26.09.2018

Країну-господарку Чемпіонату Європи з футболу 2024 року виконавчий комітет УЄФА визначить 27 вересня. DW про основні факти щодо готовності цих країн прийняти Євро-2024.

Mesale Tolu wieder in Deutschland - Pressekonferenz

Журналістка Мешале Толу повернулася до ФРН після ув'язнення в Туреччині 26.08.2018

Німецька журналістка, яка тривалий час перебувала у турецькій в'язниці, повернулася до ФРН. Толу зазначила, що її непокоїть доля інших людей, які перебувають в турецьких тюрмах з політичних мотивів.

Реклама

Докладно

Керівник Студії Квартал 95 Володимир Зеленський у рейтингах наздоганяє Петра Порошенка

Комік і музикант як альтернатива Порошенку

Сергій Руденко - про те, чому Вакарчук і Зеленський опинилися серед лідерів президентських рейтингів в Україні. 

Ілон Маск

На Ілона Маска подали до суду, звинувативши в шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Маска в шахрайстві. Причина - заяви Маска, що Tesla стане приватною. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  