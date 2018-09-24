Меркель: Між Берліном і Анкарою зберігаються глибокі розбіжності

Між Німеччиною та Туреччиною зберігаються "глибокі розбіжності", заявила канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) під час спільної прес-конференції з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Берліні в п'ятницю, 28 вересня. Серед конкретних проблем Меркель назвала ситуацію зі свободою преси та правами людини у Туреччині. У зв'язку з цим вона нагадала про ув'язнених в Туреччині німецьких громадян і закликала, щоб у всіх цих випадках якомога швидше було знайдено рішення.

Своєю чергою, Ердоган зажадав від німецької сторони, щоб Берлін екстрадував до Туреччини колишнього шеф-редактора видання Cumhuriyet Джана Дюндара, котрий отримав притулок у Німеччині. За словами Ердогана, Дюндар є "агентом, який розкрив державну таємницю". Окрім Дюндара, Ердоган сподівається на екстрадицію іще 68 осіб. За даними турецьких ЗМІ, Анкара надіслала Берліну список цих осіб за три дні до прибуття Ердогана.

Дюндар був шеф-редактором турецької критичної до влади газети Cumhuriyet. 2015 року після публікації матеріалу про постачання турецькими спецслужбами зброї ісламістам у Сирії його було звинувачено і згодом засуджено. З липня 2016 року він перебуває у Німеччині.

Під час прес-конференції трапився інцидент, із зали вивели турецького журналіста-фотографа, у котрого на футболці було написано гасло з вимогою свободи для ув'язнених журналістів у Туреччині, зазначає агенція dpa.

Питання, що об'єднують

Водночас Меркель наголосила також, що Туреччину з ФРН об'єднують багато питань, серед яких партнерство в рамках НАТО, хвиля міграції та боротьба з тероризмом.

Меркель також згадала про війну в Сирії у контексті запланованого на жовтень саміту президентів Туреччини, Росії та Франції. За словами канцлерки, у центрі уваги має бути критична ситуація довкола твердині повстанців Ідліб. Меркель відзначила позитивно зусилля Туреччини у питанні розселення трьох мільйонів біженців.

Ердогану не раді

Візит президента Туреччини до ФРН супроводжується посиленими заходами безпеки. У Берліні очікуються акції протесту проти Ердогана. Найбільша акція на Потсдамській площі, як очікують організатори, збере десять тисяч учасників, які планують передовсім протестувати проти порушень прав людини та обмеження свободи преси у Туреччині.

Очікується, що в суботу Ердоган відправиться до Кельна, де відкриє нову центральну мечеть Турецько-ісламського союзу. У Кельні також заплановані акції протесту проти Ердогана.