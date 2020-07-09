 Меркель: Коронакризу можна подолати лише завдяки міжнародній співпраці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2020

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Меркель: Коронакризу можна подолати лише завдяки міжнародній співпраці

Спричинену коронавірусом кризу можна подолати лише спільними зусиллями, переконана Анґела Меркель. Саме тому Німеччина бере участь у різних міжнародних програмах, додала канцлерка.

Анґела Меркель вважає міжнародну співпрацю єдиним шляхом до подолання коронакризи

Анґела Меркель вважає міжнародну співпрацю єдиним шляхом до подолання коронакризи

Світ зможе подолати спричинену поширенням коронавірусу кризу лише за допомогою міжнародної солідарності та співпраці. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у щотижневому відеозверненні, опублікованому в суботу, 11 липня, на її сайті.

"Тільки якщо ми зможемо знайти глобальні відповіді на цю глобальну загрозу, ми матимемо шанс сьогодні та в майбутньому перемагати пандемії. Особливо з огляду на зростання кількості населення у світі", - зауважила Меркель.

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За її словами, саме тому федеральний уряд підтримує міжнародні зусилля у боротьбі з коронавірусом, а Німеччина бере участь у "програмах міжнародних організацій, передусім ВООЗ, МВФ та Світового банку". Крім того, Німеччина надає різнобічну допомогу у сфері охорони здоров'я та досліджень, аби уможливити глобальний та справедливий  розподіл вакцин і медикаментів, додала Меркель.

Канцлерка Німеччини зазначила, що у багатьох країнах "бачить велику готовність разом протистояти цим викликам", і це вселяє у неї надію.

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Нагадаємо, 7 липня США офіційно повідомили Організацію Об'єднаних Націй (ООН) про свій вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про намір вийти із ВООЗ президент США Дональд Трамп заявив ще у травні - в розпал пандемії коронавірусної хвороби. Цей намір президента США викликав різку критику в багатьох країнах світу. Трамп закидав ВООЗ залежність від китайського уряду та неадекватну і надто повільну реакцію на спалах коронавірусу в Ухані.

США також не підтримують міжнародні зусилля з розробки та розподілу вакцини, намагаючись передусім забезпечити собі право першочергового придбання мабутньої вакцини.

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