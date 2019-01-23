 Меркель застерігає від повторення банківської кризи | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.01.2019

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Економіка

Меркель застерігає від повторення банківської кризи

Світ не повинен допустити повторення банківської кризи десятирічної давності, наголосила Анґела Меркель у Давосі. Також вона виступила за реформування міжнародних організацій.

Анґела Меркель під час виступу у Давосі

Анґела Меркель під час виступу у Давосі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у середу, 23 січня, закликала політиків та представників бізнесу зробити все в їхніх силах, аби уникнути повторення банківської кризи десятирічної давності.

За словами Меркель, відсоткова політика великих центробанків у світі вказує на те, що "ми зрештою все ще досі змушені перетравлювати цю кризу, що ми ще не вийшли з неї", цитує агентство dpa. Меркель також звернула увагу на те, що банківська криза 2008-09 років коштувала довіри як політикам, так і бізнесу, передусім фінансовому сектору.

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Внаслідок кризи були вжиті прогресивні заходи щодо регулювання банківського сектора та фінансових ринків, утім, якщо запитати людей, то "віра в стабільний міжнародний фінансовий сектор сильно постраждала", додала Меркель. А саме тому важливо зробити все, щоб уникнути повторення кризи.

Також глава уряду ФРН висловилася за реформування міжнародних організацій. За її словами, світовий порядок нині перебуває під тиском, а такі держави як Китай та Індія тим часом впливають на світову економіку дедалі сильніше. Якщо існуюча система реагуватиме на нові умови занадто повільно, то наслідком може стати створення нових міжнародних інституцій, попередила Меркель.

Тому, на її думку, під час реформування міжнародних організації слід відобразити нове "співвідношення сил" у світі. Здійснити ці реформи буде складно, але зробити це необхідно, наголосила німецька канцлерка. Вона також висловила переконання у тому, що архітектура світового порядку зможе функціонувати лише за умови готовності сторін до компромісів.

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Анґела Меркель під час виступу у Давосі

Меркель застерігає від повторення банківської кризи

Світ не повинен допустити повторення банківської кризи десятирічної давності, наголосила Анґела Меркель у Давосі.  

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