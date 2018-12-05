 Меркель закликає Путіна звільнити українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Меркель закликає Путіна звільнити українських моряків

Анґела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці.

Анґела Меркель і Володимир Путін

Анґела Меркель і Володимир Путін. Фото з архіву

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вимагає звільнити українських моряків, яких Росія захопила 25 листопада в районі Керченської протоки. Про це Меркель заявила в понеділок, 10 грудня, під час телефонних переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, передає інформагенція dpa з посиланням на речника німецького уряду Штеффена Зайберта (Steffen Seibert).

Меркель наголосила, що Росія мусить вжити заходів, аби забезпечити безперешкодне пересування кораблів у районі Керченської протоки. Переговори німецької канцлерки та російського президента відбулися з ініціативи Берліна, повідомила прес-служба Кремля.

Як очікується, у вівторок, 11 грудня, в Берліні обговорять керченську кризу в "нормандському форматі" на рівні зовнішньополітичних радників лідерів Німеччини, Франції, України та Росії, передає dpa. Як повідомлялося, про відповідну зустріч Меркель і Путін домовилися на полях саміту Великої двадцятки (G20) в Буенос-Айресі.

Конфлікт РФ із Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.

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