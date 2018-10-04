 Меркель закликає не ненавидіти і не заздрити мігрантам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

Меркель закликає не ненавидіти і не заздрити мігрантам

Мігранти, які прибувають до ФРН, не забезпечуються краще за інших, тому не існує підстав їх ненавидіти, наголошує німецька канцлерка Анґела Меркель.

Анґела Меркель поспілкувалася з жителями Тріру

Анґела Меркель поспілкувалася з жителями Тріру

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) застерегла від ненависті і заздрощів щодо біженців, які прибувають до країни. "Люди, які сюди прибувають, не забезпечуються краще за тих, хто тут уже живе. І ми нікому нічого не урізали", - заявила канцлерка під час зустрічі з громадськістю в місті Трір на заході Німеччини. Темою зустрічі було майбутнє Європи.

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Більшість опитаних громадян ФРН висловили невдоволення міграційною політикою уряду та темпами інтеграції біженців у німецьке суспільство. Водночас респонденти виступили за спостереженням над АдН. (07.09.2018)

Меркель наголосила, що, навпаки, соціальні виплати в Німеччині, зокрема пенсійні виплати, зростають. "Навіть якщо й існують такі занепокоєння, для ненависті немає жодних підстав", - зауважила німецька канцлерка.

Вона закликала до посилення співпраці європейських країн у галузях економіки та наукових досліджень. "Ми не зробимо великих відкриттів самотужки, якщо ми не об'єднуватимемо наші зусилля з іншими європейськими країнами", - наголосила канцлерка.

Також Меркель застерегла Європу від зростання націоналізму та закликала європейські держави до захисту спільних цінностей. А у питанні міграції, за її словами, Європа повинна виходи із власних інтересів. "Йдеться про те, що ми й надалі чітко показуватимемо наше гуманне обличчя", - сказала Меркель.

Нагадаємо, за даними соцопитування ARD-Deutschlandtren, результати якого були оприлюднені на початку вересня, 50 відсотків німців вважають, що розпочатий з 2015 року прийом та розподіл мігрантів у Німеччині проведено "радше погано або дуже погано".

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