 Меркель закликала до опору правому екстремізму, нагадавши про замах на Гітлера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2019

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Новини

Меркель закликала до опору правому екстремізму, нагадавши про замах на Гітлера

Анґела Меркель назвала учасників невдалого замаху на Адольфа Гітлера прикладом для наслідування. Вона закликала німців долучатися до ініціатив з протистояння правому екстремізму.

Анґела Меркель закликала німців рішуче протистояти правому екстремізму

Анґела Меркель закликала німців рішуче протистояти правому екстремізму

Напередодні 75-ої річниці невдалого замаху на Адольфа Гітлера (Adolf Hitler) канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала до рішучого опору правому екстремізму.

"20 липня - це пам'ять про всіх, хто виступив проти панування націонал-соціалізму (...) Сьогодні ми також зобов'язані протистояти всім тенденціям, які хочуть знищити демократію", - заявила канцлерка у своєму відеозверненні, оприлюдненому в суботу, 13 липня, на її сайті.

20 липня 1944 року полковник Вермахту Клаус Шенк граф фон Штауффенберг (Claus Schenk Graf von Stauffenberg) разом з групою однодумців вчинив невдалу спробу замаху на Гітлера. Після цього фон Штауффенберга та його спільників було страчено. Загалом близько 200 причетних до замаху стали жертвами нацистського режиму.

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Адвокат правого екстреміста Штефана Е., який зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке, повідомив про заперечення його підзахисним власного зізнання, передають ЗМІ. (02.07.2019)

Правий екстреміст Штефан Е. зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке. Він стверджує, що діяв самотужки, повідомив глава МВС ФРН Горст Зеегофер. (26.06.2019)

Меркель назвала їх зразком для наслідування. "Вони показали, що дослухаються до своєї совісті і, таким чином, вони сформували частину історії Німеччини, яка поза тим була позначена лише суцільною темрявою націонал-соціалізму", - наголосила канцлерка. Меркель зауважила, що без таких героїчних дій, можливо, й не було б німецької Конституції в сьогоднішньому вигляді, та додала, що люди повинні "радіти існуванню цієї частини історії Німеччини".

На цьому тлі канцлерка заявила, що у Німеччині зростає кількість правих екстремістів та нагадала про вбивство глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke). Вона вказала на заходи уряду з посилення органів безпеки та закликала громадян докладати зусиль до зміцнення демократії та протистояння правим екстремістам.  

Нагадаємо, тіло Вальтера Любке знайшли 2 червня на терасі його будинку у місті Вольфгаґені. За даними експертизи, 65-річного політика смертельно поранили в голову з вогнепальної зброї з близької відстані. Згодом поліція затримала 45-річного громадянина ФРН Штефана Е. через знайдені сліди ДНК. Він зізнався у вбивстві Любке, однак згодом його адвокат повідомив про заперечення його підзахисним власного зізнання.

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