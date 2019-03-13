 Меркель відкинула критику США щодо видатків Німеччини на оборону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

Меркель відкинула критику США щодо видатків Німеччини на оборону

Німеччина поступово збільшує свої видатки на оборону та продовжить їх нарощувати, заявила Анґела Меркель у відповідь на невдоволення посла США у ФРН. Вона порадила звертати увагу і на обсяги міжнародної допомоги.

Анґела Меркель обіцяє збільшення видатків ФРН на оборону

Анґела Меркель обіцяє збільшення видатків ФРН на оборону

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відкинула критику США щодо недостатнього рівня оборонних видатків країни. Вона зазначила, що Німеччина поступово збільшила свої витрати на оборону в останні роки і продовжить це робити надалі, передає агенція AFP.

За словами канцлерки, видатки в цій сфері зростуть до 1,37 відсотка ВВП у 2020 році. "До 2024 року ми отримаємо 1,5 відсотка", - заявила Меркель у вівторок, 19 березня, в Берліні, цитує агенція Reuters. Канцлерка додала, що наступного року оборонний бюджет становитиме 45,1 мільярда євро, що на 1,9 мільярда євро більше за цільовий показник 2019 року.

Утім, зазначила Меркель, вона може зрозуміти, що президенту США Дональду Трампу та окремим європейським партнерам видатки Німеччини на оборону видаються недостатніми. Однак, за словами канцлерки, федеральний уряд водночас збільшує обсяг міжнародної допомоги. За її словами, неправильно дивитися лише на обсяг видатків на армію, важливе також і запобігання міжнародним кризам, на що спрямовуються кошти міжнародної допомоги.

Вашингтон оголосив про скорочення міжнародної допомоги в 2020 році на 13 мільярдів доларів, при цьому США продовжать нарожувати оборонні видатки.

Напередодні міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) представив план бюджету на наступні роки, згідно з яким показник видатків на оборону до ВВП після деякого збільшення знову знизяться до 2023 року до 1,25 відсотка. Після цього посол США у ФРН Річард Гренелл звинуватив Німеччину в намірі скоротити свої "вже неприйнятні" оборонні видатки. "Той факт, що уряд Німеччини розмірковує над зниженням і без того неприйнятно низької суми, яку виділяє на військові витрати, є тривожним сигналом 28 партнерам по НАТО", - зазначив він.

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Президент США Дональд Трамп прагне, щоб партнери в НАТО збільшили свої видатки на оборону. А тепер Вашингтон хоче ще й стягувати плату зі своїх союзників за дислокацію в їхніх країнах військ США. (13.03.2019)

ФРН готова збільшити оборонні видатки до 2024 року, незважаючи на прогнози зі зменшення податкових надходжень. (06.02.2019)

У відповідь на це заступник голови німецького Бундестагу Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) закликав главу МЗС вислати Річарда Гренелла з країни. "Якщо американський дипломат поводитися як комісар окупаційної влади, він повинен побачити, що у нашої толерантності є межі", - заявив представник Вільної демократичної партії, цитує агентство AFP.

Нагадаємо, на саміті НАТО 2014 року було визначено цільовий показник видатків на оборону щонайменше в розмірі двох відсотків від ВВП. Цього показника члени Альянсу зобов'язалися досягнути до 2024 року. На саміті НАТО влітку 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає виходу США з НАТО у разі, якщо партнери не збільшать свої військові видатки до зазначеного показника. Витрати США на оборону нині становлять близько 3,5 відсотка ВВП.

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