Меркель виступила проти обмеження часу перебування на посаді канцлера

Голова уряду Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) критично ставиться до вимог обмежити термін перебування на посаді канцлера. Про це вона заявила у суботу, 6 жовтня, виступаючи на з'їзді "Молодіжного союзу" (Junge Union) – молодіжного крила партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС).

Меркель аргументувала свою позицію свободою мандата депутатів Бундестагу, які обирають канцлера. За словами канцлерки, обмежити кількість термінів канцлера - це те саме, що сказати депутатам Бундестагу: "Ви є практично в усьому вільними, можете все вирішувати і у свободі мандата немає жодних обмежень. Однак одне вам не дозволено: ви не можете будь-яку кількість разів вибирати вільно того, кого хотіли б обрати канцлером", цитує агентство AFP. Окрім того, Меркель додала, що питання є "непростим" з юридичної точки зору.

Питання про обмеження максимальної кількості термінів перебування на посаді канцлера ставлять, зокрема, і в "Молодіжному союзі". Про свою підтримку такої норми цього тижня заявив і відомий політик з лав ХДС Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

Анґела Меркель перебуває на посаді канцлерки уже четвертий термін - з 2005 року. Гельмут Коль (Helmut Kohl) очолював уряд ФРН упродовж 16 років - з 1982-го по 1998 рік.

Застереження щодо розколу Німеччини

У своєму виступі канцлерка також застерегла від поглиблення розколу в Німеччині та Європі. Меркель закликала не ділити німців на східних і західних, а людей загалом - на німців та мігрантів. "Гідність кожної людини є недоторканною", - цитує Меркель інформагенція dpa.

Меркель визнала, що значною мірою розчарована тим, як працює нині "велика коаліція", маючи на увазі переусім суперечки щодо біженців та звільнення колишнього керівника контррозвідки Ганса-Ґеорґа Маасена (Hans-Georg

Maaßen) . "Виборці не схвалюють, коли ми одне з одним сперечаємося, а вони при цьому ще й не розуміють, про що", - зазначила канцлерка. При цьому Меркель визнала співвідповідальність уряду за низькі показники підтримки ХДС у Гессені та ХСС у Баварії.