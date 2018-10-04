 Меркель виступила проти обмеження часу перебування на посаді канцлера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

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Новини

Меркель виступила проти обмеження часу перебування на посаді канцлера

Анґела Меркель відкинула пропозицію обмеження кількості каденцій на посаді канцлера, оскільки це порушуватиме свободу депутатів Бундестагу. Вона також застерегла від подальшого розколу в Німеччині.

Меркель виступає перед Молодіжним союзом, 6 жовтня 2018 року

Меркель виступає перед "Молодіжним союзом", 6 жовтня 2018 року

Голова уряду Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) критично ставиться до вимог обмежити термін перебування на посаді канцлера. Про це вона заявила у суботу, 6 жовтня, виступаючи на з'їзді "Молодіжного союзу" (Junge Union) – молодіжного крила партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС).

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Влада Алжиру готова прийняти своїх громадян, яким було відмовлено у наданні притулку в Німеччині та які повинні залишити територію ФРН. Однак для цього необхідна попередня ідентифікація осіб. (17.09.2018)

Дублінська система, яка визначає правила прийому біженців у ЄС, нині не здатна функціонувати, вважає Меркель. Іспанія тим часом потерпає від потоку мігрантів з Африки. (11.08.2018)

Меркель аргументувала свою позицію свободою мандата депутатів Бундестагу, які обирають канцлера. За словами канцлерки, обмежити кількість термінів канцлера - це те саме, що сказати депутатам Бундестагу: "Ви є практично в усьому вільними, можете все вирішувати і у свободі мандата немає жодних обмежень. Однак одне вам не дозволено: ви не можете будь-яку кількість разів вибирати вільно того, кого хотіли б обрати канцлером", цитує агентство AFP. Окрім того, Меркель додала, що питання є "непростим" з юридичної точки зору.

Питання про обмеження максимальної кількості термінів перебування на посаді канцлера ставлять, зокрема, і в "Молодіжному союзі". Про свою підтримку такої норми цього тижня заявив і відомий політик з лав ХДС Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

Анґела Меркель перебуває на посаді канцлерки уже четвертий термін - з 2005 року. Гельмут Коль (Helmut Kohl) очолював уряд ФРН упродовж 16 років - з 1982-го по 1998 рік.

Застереження щодо розколу Німеччини

У своєму виступі канцлерка також застерегла від поглиблення розколу в Німеччині та Європі. Меркель закликала не ділити німців на східних і західних, а людей загалом - на німців та мігрантів. "Гідність кожної людини є недоторканною", - цитує Меркель інформагенція dpa.

Меркель визнала, що значною мірою розчарована тим, як працює нині "велика коаліція", маючи на увазі переусім суперечки щодо біженців та звільнення колишнього керівника контррозвідки Ганса-Ґеорґа Маасена (Hans-Georg
Maaßen) . "Виборці не схвалюють, коли ми одне з одним сперечаємося, а вони при цьому ще й не розуміють, про що", - зазначила канцлерка. При цьому Меркель визнала співвідповідальність уряду за низькі показники підтримки ХДС у Гессені та ХСС у Баварії.

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