 Мережа ресторанів зіркового кухаря Джеймі Олівера - на межі банкрутства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

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Новини

Мережа ресторанів зіркового кухаря Джеймі Олівера - на межі банкрутства

Мережа італійських ресторанів популярного кухаря Джеймі Олівера зазнала краху. Під загрозою звільнення опинилися понад тисячу співробітників.

Джеймі Олівер завоював популярність у всьому світі завляки кулінарним книгам та телевізійним шоу

Джеймі Олівер завоював популярність у всьому світі завляки кулінарним книгам та телевізійним шоу

Мережа італійських ресторанів відомого кухаря Джеймі Олівера у Великобританії зазнала краху. Про перехід мережі Jamie's Italian під зовнішнє управління у вівторок, 21 травня, "з глибоким сумом" повідомив сам Олівер. Призначення зовнішньої адміністрації є формою захисту від банкрутства, керуватимуть мережею двоє представників відомої консалтингової компанії KPMG.

"Я глибоко засмучений цим підсумком і хотів би подякувати всім людям, які протягом багатьох років вклали свої серця і душі в цей бізнес", - написав Джеймі Олівер у своєму Twitter.

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У мережі Jamie's Italian, яка налічує 23 ресторани, та ще у двох закладах, які переходять під зовнішнє управління - Barbecoa та Jamie Oliver's Diner, - під загрозою звільнення опинилися близько 1300 співробітників. Як наголосив у своїй заяві кухар, він усвідомлює, наскільки важкою є ситуація для всіх, кого вона зачепила.

Британець Джеймі Олівер став здобув світову славу завдяки своїм книгам та телешоу. У 2008 році він заснував мережу італійських ресторанів. В останні роки часто з'являлися повідомлення про економічні труднощі мережі Jamie's Italian, зазначає агентство Reuters. Останнім часом у Великобританії змушені були закритися кілька популярних мереж ресторанів. 

  • Джулія Чайлд

    Кухарі, які змінюють світ

    Джулія Чайлд: Першовідкривачка à la française

    Однією з них є Джулія Чайлд (1912-2004). Американка порівняно пізно знайшла себе у кулінарному мистецтві. Поки її чоловік у 1950-их працював дипломатом у Франції, вона вивчала кухню країни любові. Зокрема, Чайлд відвідувала заняття у престижній паризькій школі кухарів Cordon Bleu. Пізніше вона знайомила американців з французькою кухнею у телевізійному шоу The French Chef.

  • Клеменс Вільменрод

    Кухарі, які змінюють світ

    Клеменс Вільменрод: Перший телекухар

    Клеменс Вільменрод (1906-1967) був першим кухарем на німецькому телебаченні. Професійний актор вигадував незвичайні рецепти. На кухні для нього не існувало жодних правил. Це ж не казарма, сказав він одного разу. Його вважають також винахідником "гавайського тосту" (тосту з шинкою, ананасом та сиром). Декому з глядачів ці експерименти були до вподоби, у інших же викликали огиду.

  • Елен Дарроз

    Кухарі, які змінюють світ

    Елен Дарроз: Найкраща кухарка у світі

    У світі топ-кухарів домінують чоловіки. Але з-поміж них виділяється Елен Дарроз. Француженка має по ресторану у Парижі та Лондоні, а також дві зірки рейтингу Michelin. А на додаток журнал Restaurant Magazine назвав її цього року найкращою кухаркою світу. Дарроз продовжує сімейну традицію - у ресторанному бізнесі працювали її прабатьки.

  • Магнус Нільсон

    Кухарі, які змінюють світ

    Магнус Нільсон: Кухар з-під полярного кола

    Швед Магнус Нільсон не працює у кулінарних столицях, а натомість запрошує гурманів до одного з найвіддаленіших місць у Європі. Неподалік полярного кола він подає у старому амбарі страви "нової нордичної кухні". Його девіз: той, хто стикається з обмеженнями, має бути креативним. Йому 31 рік, і він один із наймолодших шеф-кухарів у рейтингу San Pellegrino "50 найкращих ресторанів світу".

  • Френсіс Маллманн

    Кухарі, які змінюють світ

    Френсіс Маллманн: Митець вогню

    Аргентинський шеф-кухар вважає себе інтуїтивним самоуком. Усі умовності він просто викидає за борт. Куховарить Маллманн не на кухні, а просто неба - на вогнищі. Він десятиліттями подорожує світом та творить власні страви - зазвичай трохи обпалені для сильнішого аромату. Його філософія: де є вогонь, там можна й куховарити.

  • Девід Чанг

    Кухарі, які змінюють світ

    Девід Чанг: Експерт з ферментації

    Цей кухар теж належить до сузір'я кулінарних суперзірок. Американець корейського походження розбурхав апетит нью-йоркців на кімчі (корейську гостру страву, трохи схожу на гостру квашену капусту), відкривши понад десятиліття тому бар Momofuku Noodle Bar в Іст-Вілідж. У його кулінарній лабораторії кухарі та вчені експериментують, намагаючись за допомогою ферментації створити нові смаки.

  • Массімо Боттура

    Кухарі, які змінюють світ

    Массімо Боттура: Рятівник пармезану

    Його Osteria Francescana посідає другу сходинку у рейтингу San Pellegrino "50 найкращих ресторанів світу". У травні 2012 року на його батьківщині, у італійському регіоні Емілія-Романья стався землетрус, через який пошкодились понад 300000 головок пармезану. Боттура готував у громадських місцях страви з пармезаном, і тисячі італійців узяли з нього приклад. Врешті-решт, гору сиру було розпродано.

  • Вікас Ханна

    Кухарі, які змінюють світ

    Вікас Ханна: Підкорювач вершин

    З Індії - в нью-йоркські шеф-кухарі. Це історія Вікаса Ханни. Зірковий кухар з Амрітсара відомий у світі як посол індійської кухні. А ще він письменник, телекухар та документаліст, відомий також своїми соціальними проектами. Наприклад, акцією "Готуй для усмішки" Ханна намагається змінити ситуацію з дитячим недоїданням в Індії.

  • Ройбен Ріффель

    Кухарі, які змінюють світ

    Ройбен Ріффель: Король ароматів

    Кухня цього шеф-кухаря є різкою, прямолінійною та повною ароматів. Ройбен Ріффель, як ніхто інший, може вважатися космополітичним обличчям Південної Африки. Його кухня є сумішшю спогадів про дитинство та натхнення, яке він черпав від південноафриканських та іноземних кухарів. Він також є автором збірок рецептів, телекухарем та послом ініціативи "Надія через дію".

  • Сара Вінер

    Кухарі, які змінюють світ

    Сара Вінер: Усюдисуща

    Ця жінка з Відня здається всюдисущою. Вона читає лекції про здорове харчування, керує ресторанами та кейтеринговими компаніями, а також подорожує на телеекрані з одного регіону до іншого у пошуках нових кулінарних пригод. Вінер готує справжню домашню їжу. Як і її фонд, вона виступає за те, щоб "діти були здорові та було щось добре поїсти".

    Автор: Маріна Штраус, Дмитро Губенко


Дивитись відео 01:34

Підводний ресторан в Норвегії (22.03.2019)

DW.COM

Кухарі, які змінюють світ

Джеймі Олівер веде у Великобританії кампанію за здорові шкільні обіди та революціонізує британську кухню. Але у світі є й інші кухарі та кухарки, які намагаються змінити життя на краще. (26.11.2015)  

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Підводний ресторан в Норвегії (22.03.2019)  

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