"Меморіал" визнав затриманих у РФ українських моряків політв'язнями

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав військовополоненими і політичними в'язнями 24 українських моряків, затриманих РФ у районі Керченської протоки. Про це повідомляється на сайті організації у вівторок, 9 квітня.

"ПЦ "Меморіал" (...) вимагає припинення їхнього кримінального переслідування та звільнення, а до цього - утримання їх відповідно до положень третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, арешт згодом продовжили.

Затриманим українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими.

Євросоюз заявляв про незаконне затримання моряків і закликав Росію негайно звільнити їх. У березні ЄС і США, а також Канада запровадили санкції проти РФ через Керченську кризу.