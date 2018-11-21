Мексика вишле з країни мігрантів, які штурмували кордон США

Влада Мексики хоче вислати з країни мігрантів з Центральної Америки, котрі намагалися прорвати кордон зі США неподалік Тіхуани. Міністр внутрішніх справ Мексики заявив увечері неділі, 25 листопада, що ті мігранти, яких зможуть ідентифікувати, будуть вислані з країни, пише агенція dpa.

Заворушенням біля американо-мексиканського кордону передувала мирна демонстрація центральноамериканських біженців. Пізніше кілька сотень мігрантів прорвалися до прикордонних загороджень на пункті пропуску біля міста Тіхуана і штурмували кордон зі Сполученими Штатами.

Мексиканська поліція не змогла стримати натиск натовпу. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ, аби зупинити найбільш активних учасників заворушень. За повідомленням інформагенції AP, 39 мігрантів були заарештовані.

Повідомляється, що у мексиканському місті Тіхуані на кордоні з США нині перебуває близько п'яти тисяч мігрантів, зокрема з Гондурасу, Сальвадору і Гватемали. За деякими оцінками, ще близько 10 тисяч осіб перебувають на шляху до Тіхуани, влада якої вже заявила про "гуманітарну кризу" в зв'язку з напливом мігрантів.