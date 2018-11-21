 Мексика вишле з країни мігрантів, які штурмували кордон США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Мексика вишле з країни мігрантів, які штурмували кордон США

Щонайменше 39 мігрантів були заарештовані за спробу прорвати кордон Мексики зі США. Влада Мексики хоче вислати найбільш агресивних учасників заворушень на кордоні.

Мігранти намагаються прорватися через загороджувальні споруди на кордоні Мексики і США

Мігранти намагаються прорватися через загороджувальні споруди на кордоні Мексики і США

Влада Мексики хоче вислати з країни мігрантів з Центральної Америки, котрі намагалися прорвати кордон зі США неподалік Тіхуани. Міністр внутрішніх справ Мексики заявив увечері неділі, 25 листопада, що ті мігранти, яких зможуть ідентифікувати, будуть вислані з країни, пише агенція dpa.

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Якщо ситуація на кордоні з Мексикою вийде з-під контролю, увесь кордон перекриють, застеріг президент США Дональд Трамп. Він також попередив про можливу зупинку роботи американських держустанов. (22.11.2018)

Влада Тіхуани не хоче витрачати кошти міста на утримання мігрантів, які прийшли з Центральної Америки в надії потрапити до США. Мер просить допомоги в ООН. (23.11.2018)

Заворушенням біля американо-мексиканського кордону передувала мирна демонстрація центральноамериканських біженців. Пізніше кілька сотень мігрантів прорвалися до прикордонних загороджень на пункті пропуску біля міста Тіхуана і штурмували кордон зі Сполученими Штатами.

Мексиканська поліція не змогла стримати натиск натовпу. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ, аби зупинити найбільш активних учасників заворушень. За повідомленням інформагенції AP, 39 мігрантів були заарештовані.

Повідомляється, що у мексиканському місті Тіхуані на кордоні з США нині перебуває близько п'яти тисяч мігрантів, зокрема з Гондурасу, Сальвадору і Гватемали. За деякими оцінками, ще близько 10 тисяч осіб перебувають на шляху до Тіхуани, влада якої вже заявила про "гуманітарну кризу" в зв'язку з напливом мігрантів.

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