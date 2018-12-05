Мей відклала голосування в парламенті щодо угоди про Brexit

Голосування щодо проекту угоди про Brexit, яке мало відбутися в Палаті громад у британському парламенті у вівторок, 11 грудня, відкладене. Про це у понеділок, 10 грудня, повідомила прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей. Голосування відкладене, тому що для підтримки угоди забракло б голосів, пояснила вона. "Зрозуміло, що є широка підтримка багатьох ключових аспектів угоди, але одне питання - кордон Північної Ірландії - і надалі викликає поширення глибокого занепокоєння", - цитує Мей інформагенція Reuters.

За словами прем'єрки, з цієї причини голосування відкладається, щоб "не розколювати парламент". Питання кордону між Ірландією й Північною Ірландією - одне з найбільш суперечливих у перемовинах щодо Brexit.

Суд ЄС: Британія може відвернути Brexit

Раніше того ж дня Європейський суд ухвалив, що Великобританія може в односторонньому порядку змінити свою позицію щодо Brexit і відкликати рішення про вихід із Європейського Союзу.

Ця ухвала може стати рушійним моментом для охочих провести повторний референдум у Великобританії щодо Brexit. У 2016 році за вихід країни з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців.

Водночас у Брюсселі категорично відкидають можливість додаткових переговорів із Лондоном щодо Brexit. "Ця угода - найкраща і єдино можлива… Ми не переглядатимемо угоду, яка нині лежить на столі", - цитує речницю Єврокомісії інформагенція dpa. За її словами, Брюссель виходить із того, що Лондон, як і заплановано, вийде зі складу ЄС 29 березня 2019 року.

Нагадаємо, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Лідери країн ЄС схвалили також політичну заяву щодо майбутніх відносин між Євросоюзом і Великобританією.