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Межа з Кримом

Межа з Кримом - адміністративна межа між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "межа з Кримом". Після анексією Росією Криму на адміністративній межі з півостровом створено контрольні пропускні пункти в'їзду-виїзду. Знідно з українським законодаством, в'їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються виключно через контрольні пункт. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Двометровий паркан та колючий дріт: як саме Росія збирається відгородити Крим від України

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У Росії підтвердили інформацію про заплановане будівництво багатокілометрової огорожі між Кримом та материковою Україною. Київ поки не коментує ситуацію.
Росія побудує огорожу між материковою Україною та Кримом

Росія побудує огорожу між материковою Україною та Кримом 27.09.2017

За три місяці Росія хоче побудувати огорожу між материковою Україною та Кримом. На це виділять 212 мільйонів рублів.

Затриманих на адмінкордоні з Кримом росіян заарештували

Затриманих на адмінкордоні з Кримом росіян заарештували 30.06.2017

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Київ: На адмінкордоні з Кримом затримали двох співробітників ФСБ

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Координатори Кримської правозахисної групи моніторили роботу пунктів пропуску. В офісі українського омбудсмена DW підтвердили затримання свого співробітника.
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Без роботи і землі: українське село на кордоні з Кримом страждає від окупації півострова 02.03.2016

Долі тисяч селян південної Херсонщини роками були тісно пов'язані з анексованим Росією Кримом. Як змінилось їхнє життя за два роки окупації півострова, з’ясовувала DW.
Обмежена заборона, або Шість фактів про постачання українських товарів до Криму

Обмежена заборона, або Шість фактів про постачання українських товарів до Криму 17.01.2016

В Україні набуло чинності рішення Кабміну про обмеження торгівлі з анексованим Росією Кримом. DW розбиралася, що за цим стоїть і як це виглядає на практиці.