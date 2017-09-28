Межа з Кримом - адміністративна межа між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "межа з Кримом". Після анексією Росією Криму на адміністративній межі з півостровом створено контрольні пропускні пункти в'їзду-виїзду. Знідно з українським законодаством, в'їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються виключно через контрольні пункт. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.