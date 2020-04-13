 Медреформа на тлі епідемії: як змінюється українська медицина | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Медреформа на тлі епідемії: як змінюється українська медицина

Попри епідемію COVID-19 в Україні стартував другий етап медреформи, яка змінила принципи фінансування вторинної та третинної ланок надання медичної допомоги. Що передбачає нова програма медичних гарантій, з'ясовувала DW.

Операція в Головному військовому клінічному госпіталі Києва (фото з архіву)

З 1 квітня в Україні запустили черговий етап реформи медичної сфери - однієї із ключових реформ країни. Вона полягає у зміні системи фінансування закладів вторинної та третинної ланок за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". У 2018 році за такою схемою почали працювати заклади первинної ланки - амбулаторії, у яких пацієнтів приймають сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Тепер зміни стосуватимуться спеціалізованих лікарень. Програма медичних гарантій передбачає для пацієнтів низку безкоштовних послуг. 

Читайте також: П'ять головних фактів про медичну реформу в Україні

Що змінилося для лікарень

Ще до старту нової програми державні медичні заклади країни пройшли юридичну та кваліфікаційну підготовку. Вони переоформлювалися на комунальні некомерційні підприємства, готували перелік послуг, які можуть надати пацієнтам, під'єднувалися до єдиної електронної системи eHealth. Наступним етапом стало підписання офіційних договорів з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Це новий орган, створений у 2017 році, який як національний страховик тепер розподілятиме кошти серед лікарень за лікування пацієнтів.

Усього в Україні визначили 27 пакетів безкоштовних послуг, які мають фіксовану ціну і за які платитиме не пацієнт, а НСЗУ. За її даними, станом на початок квітня понад 90 відсотків комунальних лікарень України підписали з нею необхідні договори. Ще частина досі перебуває у процесі юридичного оформлення документів. До програми також долучилися півсотні приватних лікарень. Минулого тижня аванс від держави отримали перші 616 спеціалізованих закладів, ще більше тисячі чекають на кошти. Загалом на програму медичних гарантій передбачено 72 мільярди гривень, а це - 64 відсотки від бюджету всієї медичної галузі.

Читайте також: Чи стане елітна "Феофанія" лікарнею для всіх?

Новації для пацієнтів

Реформа передбачає, що пацієнти тепер зможуть обрати будь-який медичний заклад країни - незалежно від місця проживання - і безкоштовно скористатися певними послугами. Для консультації вузькопрофільного спеціаліста необхідно отримати направлення у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація.

Кожна лікарня має перелік послуг, якими можна скористатися безкоштовно: хірургічні операції, пологи, лікування інфаркту, інсульту, туберкульозу тощо. Без направлення можна звертатися до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога. Чіткий перелік послуг по кожній лікарні можна знайти на сайті НСЗУ або дізнатися безпосередньо в медичному закладі.

"Результати впровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом" показують, що заклади почали існувати в ринкових у мовах і поступово починають змінювати підходи до обслуговування пацієнтів, до сприйняття лікарів, - зазначає у розмові з DW експертка з питань охорони здоров'я Реанімаційного пакету реформ Cвітлана Бубенчикова. - Коли заклади відчувають конкуренцію за клієнтів, вони починають реорганізовуватися й удосконалюватися". Експертка пояснює, що раніше державі доводилося фінансувати лікарні з розрахунку за площу, кількість ліжкомісць і ставок медперсоналу. "Тобто держава сплачувала за те, що заклад існує, а не за те, що він надає медичні послуги", - змальовує українські реалії співрозмовниця. Тепер же, на думку Бубенчикової, відповідальність за розвиток лікарень покладають на місцеву владу та керівників закладів, які мають перетворитися на ефективних менеджерів.

Читайте також: Медичний туризм: у яких країнах лікуються українці

Науковці поза процесом

Голова Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, завідувач кафедри Тернопільського національного медичного університету Михайло Андрейчин звертає увагу на той факт, що, згідно з новими умовами, науковці більше не мають можливості консультувати, лікувати хворих чи навчатися в умовах роботи лікарні.

Колізія трапилася через те, що, за чинним законодавством, в НСЗУ можуть бути зареєстровані лише штатні працівники закладів охорони здоров'я. Тож доступ до хворих мають лише лікарі, а науковці клінічних кафедр, асистенти й інтерни залишилися поза процесом. Михайло Андрейчин розповідає, що лише з його кафедри п'ять викладачів постійно працювали в інфекційному відділенні міської лікарні - здійснюють нічні чергування, консультували на "гарячій лінії". Однак з 1 квітня вони формально не мають права цього робити. У пресслужбі НСЗУ пояснили DW, що проблема виникла через те, що науковці здебільшого не мали оформлених трудових відносин з лікарнями. Нині у МОЗ готують декілька варіантів вирішення цієї ситуації.

Реформа під час епідемії

Втілення другого етапу реформи припало на епідемію в Україні COVID-19. На думку Михайла Андрейчина, проведення медреформи Україні вкрай необхідне, але в умовах епідемії та карантину до неї виникає багато запитань. "Реформа передбачає скорочення кількості лікувальних закладів, буде зменшено кількість інфекційних відділень у багатопрофільних лікарнях, і взагалі - і всі процеси перебудови, звичайно, ускладнюють роботу", - вважає Андрейчин.

Світлана Бубенчикова, своєю чергою, вказує на необхідність продовження медреформи попри епідемію COVID-19. "Нехай не все ідеально, але реформа - це не щось статичне, і система постійно змінюються. До остаточних результатів ми прийдемо за кілька років. Але щоб лікарі усіх ланок і всі заклади рухалися в одній системі, не можна було б далі відтерміновувати старт", - вважає експертка. 

Лікарні отримуватимуть кошти не за ліжкомісця, а за надані пацієнтам послуги

Лікарні отримуватимуть кошти не за ліжкомісця, а за надані пацієнтам послуги

Нині всі 242 опорні лікарні України для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 підписали договори з НСЗУ. На фінансування 18 інфекційних лікарень країни передбачено понад 333 мільйони гривень. Ще 906 мільйонів гривень НСЗУ перерозподілила із цьогорічної програми медичних гарантій і спрямує їх до регіонів, де місцева влада самостійно вирішуватиме, кого треба підтримати першочергово. Окрім того, 13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету і створила фонд боротьби з коронавірусом у 64,7 мільярда гривень. Із них 15,8 мільярда гривень виділили на програму держгарантій медобслуговування. У пресслужбі НСЗУ DW пояснили, що буде розроблений окремий тариф на надання послуг пацієнтам з COVID-19, тож опорні лікарні незабаром зможуть укласти контракт на цей додатковий пакет.

Дивитись відео 06:29

Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим?

Дивитись відео 05:40

Як український бізнес допомагає медикам

  • Рукавиці, смартфон, захисна маска Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

    Нікуди без захисної маски

    Рукавиці, смартфон, захисна маска

    Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

  • Подарунок для пожежників Зважаючи на дефіцит масок, все більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf (одягаємо маску), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

    Нікуди без захисної маски

    Подарунок для пожежників

    Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.

  • Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

    Нікуди без захисної маски

    Завжди з усмішкою

    Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.

  • Як дві краплі води Чехія та Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Всі, хто перебуває у супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова та прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.

    Нікуди без захисної маски

    У стилі сукні

    Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.

  • Весняне пробудження у Китаї Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.

    Нікуди без захисної маски

    Весняне пробудження у Китаї

    Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.

  • Ізраїль не робить винятків Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

    Нікуди без захисної маски

    Ізраїль не робить винятків

    Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.

  • Мистецтво в секторі Гази У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний Марш повернення, який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.

    Нікуди без захисної маски

    Мистецтво в секторі Гази

    У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.

  • Колумбійські Халки

    Нікуди без захисної маски

    Колумбійські "Халки"

    У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.

  • Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Нікуди без захисної маски

    Макрон бореться з дефіцитом

    Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.

    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


Також за темою

Deutschland Symbolbild Corona-Test in München

В Україні втричі збільшено кількість тестувань на коронавірус - міністр 13.04.2020

Натепер в Україні щодоби на коронавірус тестують від 2,5 до 3 тисяч осіб, запевняють у МОЗ. За новим алгоритмом тестують усіх пацієнтів, у яких виявлено запалення легень, і всіх контактних осіб.

Ukraine | Mann mit Mundschutz in Kiew

Коронавірус в Україні: майже 800 інфікованих, 20 смертей 01.04.2020

Кількість померлих від коронавірусу в Україні зросла до 20 осіб. Загалом же в країні зареєстровано 794 підтверджені випадки коронавірусної інфекції, повідомили в українському МОЗ.

Coronavirus (2019-nCoV)

У МОЗ спростували інформацію про одужання вісьмох українців від COVID-19 22.03.2020

В Україні не підтвердилося інфікування коронавірусом восьми людей, уточнили МОЗ.

Реклама

Докладно

Боротьба з COVID-19 в Україні: сподівання на волонтерський рух

COVID-19 в Україні

Для боротьби з епідемією активісти в українській столиці об'єднались у "Київський волонтерський штаб".  

Деякі кафе роблять ставку на концепцію to go, але вона не здатна покрити всі витрати

Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео)

Більшість кафе у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні працюють й далі в умовах карантину. Як саме?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  