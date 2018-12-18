МВФ схвалив новий механізм фінансової підтримки України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вівторок, 18 грудня, схвалила новий механізм фінансової підтримки України (Stand by Arrangement), йдеться в повідомленні на офіційному сайті МВФ. У рамках програми Київ протягом 14-ти місяців отримає 3,9 мільярда доларів. Як повідомило міністерство фінансів України, перший транш в 1,4 мільярда доларів надійде до 25 грудня. За інформацією відомства, рішення щодо наступних траншів ухвалюватимуться в травні та в листопаді 2019 року.

Голова ради директорів МВФ Девід Ліптон зазначив, що нова програма кредитування допоможе Україні утримувати "економічні здобутки і підготує ґрунт до подальшого стійкого зростання".

Програма змінить попереднє розширене кредитування (Extended Fund Facility), схвалене у березні 2015 року і що завершується у березні 2019 року. Новий механізм передбачає, що українська влада продовжать роботу над фінансовою консолідацією та зниженням інфляції, а також реформами зі зміцнення податкового адміністрування, фінансового і енергетичного секторів.

Порошенко заявив, що Світовий банк надасть Україні 750 мільйонів доларів

Раніше того ж дня український президент Петро Порошенко повідомив, що Світовий банк схвалив надання Україні кредиту на суму 750 мільйонів доларів. Рішення організації свідчить, що Світовий банк визнає "наш суттєвий прогрес на шляху реформ, зокрема, у фінансовій сфері", написав глава держави у своєму мікроблозі Twitter. Він подякував Світовий банк за "довгострокову підтримку і віру в Україну".

Напередодні учасники Ради асоціації ЄС-Україна в Брюсселі підписали вісім договорів на більш ніж 200 мільйонів євро. Європейський Союз надасть Україні, зокрема, 54 мільйони євро на енергозбереження в будинках, ще 58 мільйонів євро - на модернізацію системи професійно-технічної освіти, 18 мільйонів - на професійне стажування і наукові обміни. Крім того, Київ домовився з Європейським інвестиційним банком про кредит в 50 мільйонів на розвиток доріг.