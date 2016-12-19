МВФ підтримує націоналізацію "Приватбанку"

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує націоналізацію українського "Приватбанку". Реформа корпоративного управління фінансової інституції, а також трансформація її бізнес-моделі "позитивно позначилися на стійкості банківської системи", заявив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман у п'ятницю, 19 квітня.

Представник МВФ нагадав, що міжнародні партнери України підтримали рішення уряду і Національного банку України (НБУ) про націоналізацію одного з найбільших банків, "оскільки це був єдиний ефективний спосіб захистити вкладників і стабільність фінансової системи". Владі слід продовжувати "зусилля з відшкодування втрат колишніми власниками", зазначив Люнгман, додавши, що партнери України "будуть ретельно відслідковувати події в цій сфері".

Суд визнав націоналізацію "Привату" незаконною

Рішення про націоналізацію одного з найбільших українських банків ухвалили в грудні 2016 року. У січні 2018 року міжнародна аудиторська компанія Kroll повідомила, що протягом десяти років до націоналізації "Приватбанк" був об'єктом масштабних шахрайських дій, які завдали йому збитків у розмірі 5,5 мільярда доларів.

18 квітня цього року суд у Києві за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до НБУ визнав порушення при націоналізації "Приватбанку". Національний банк України вже заявив про незгоду з рішенням київського суду і готує апеляцію.