МВФ прогнозує номінальний ВВП України 134,9 мільярда доларів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у новому World Economic Outlook (WEO) передбачає у 2019 році номінальний валовий внутрішній продукт України 134,89 мільярда доларів, виходячи з курсу 28,68 гривні за долар, інформує "Інтерфакс-Україна".

Прогнозується, що до 2024 року номінальний ВВП зросте до 206,73 мільярдів доларів. При перерахунку ВВП із гривні в долар МВФ використовує середньорічний курс 28,681 гривні за долар, а для 2020 року - 29,958 гривні за долар.

У 2021 році українська національна валюта може девальвувати до 30,55 гривні за долар, у 2022 році - до 31,01 гривні за долар, в 2024 році - до 31,94 гривні за долар.

Як повідомлялось, за даними міністерства фінансів України, за підсумками 2018 року сукупний державний і гарантований державою борг України у доларовому еквіваленті зріс на 2,46 відсотка і становить 78,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, за даними Світового банку у 2018 році Україна отримала міжнародних переказів від заробітчан на рекордні 14 мільярдів доларів США, що становило 11,4 відсотка ВВП країни. При цьому у 2005 році Україна отримала переказів на 2,4 мільярда доларів США, у 2010-му - на 6,5 мільярда доларів США, а у 2015-му - майже на 8,5 мільярда доларів США.