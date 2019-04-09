 МВФ прогнозує номінальний ВВП України 134,9 мільярда доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

МВФ прогнозує номінальний ВВП України 134,9 мільярда доларів

У 2019 році МВФ виходить з курсу 28,68 гривні за долар, але прогнозує подальшу девальвацію.

USA Währung Dollar (Imago)

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у новому World Economic Outlook (WEO) передбачає у 2019 році номінальний валовий внутрішній продукт України 134,89 мільярда доларів, виходячи з курсу 28,68 гривні за долар, інформує "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Минулого року загальний державний борг України виріс на понад два відсотка та перевищив 78 мільярдів доларів. Цього року держава має повернути інвесторам 14 мільярдів доларів. (25.01.2019)

У 2018 році заробітчани переказали в Україну суму, еквівалентну 11 відсоткам ВВП країни. Найбільше грошей надійшло з Польщі, зазначає Світовий банк. (09.04.2019)

Прогнозується, що до 2024 року номінальний ВВП зросте до 206,73 мільярдів доларів. При перерахунку ВВП із гривні в долар МВФ використовує середньорічний курс 28,681 гривні за долар, а для 2020 року - 29,958 гривні за долар.

У 2021 році українська національна валюта може девальвувати до 30,55 гривні за долар, у 2022 році - до 31,01 гривні за долар, в 2024 році - до 31,94 гривні за долар.

Як повідомлялось, за даними міністерства фінансів України, за підсумками 2018 року сукупний державний і гарантований державою борг України у доларовому еквіваленті зріс на 2,46 відсотка і становить 78,3 мільярда доларів. 

Нагадаємо, за даними Світового банку у 2018 році Україна отримала міжнародних переказів від заробітчан на рекордні 14 мільярдів доларів США, що становило 11,4 відсотка ВВП країни. При цьому у 2005 році Україна отримала переказів на 2,4 мільярда доларів США, у 2010-му - на 6,5 мільярда доларів США, а у 2015-му - майже на 8,5 мільярда доларів США.

Також за темою

USA IWF Haupteingang

МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки 09.04.2019

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на поточний рік до 3,3 відсотка. В Україні фонд прогнозує зростання економіки на рівні 2,7 відсотка.

Symbol Geldwäsche USA

Сукупний держборг України зріс до понад 78 мільярдів доларів 25.01.2019

Минулого року загальний державний борг України виріс на понад два відсотка та перевищив 78 мільярдів доларів. Цього року держава має повернути інвесторам 14 мільярдів доларів.

Ukraine Wladimir Groisman

Гройсман: ВВП України у 2018 році зріс на 3,2 відсотка 13.02.2019

Валовий внутрішній продукт України зріс у 2018 році на 3,2 відсотка, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він також відзначив стабільність національної валюти і цін у країні.

Реклама

Докладно

Передвиборні програми Володимира Зеленського (л) та Петра Порошенка (п) багато в чому збігаються

Чим відрізняються програми Порошенка та Зеленського

Ідеї кандидатів у президенти України багато в чому схожі та часто стосуються сфер, на які глава держави не має впливу.  

У ЄС хочуть зобов'язати транспортні компанії забезпечувати місце для тижневого відпочинку далекобійникам не в кабіні вантажівки

Як у ЄС хочуть змінити правила для далекобійників

У Євросоюзі хочуть змінити правила роботи далекобійників і компаній з перевезень вантажу автомобілями.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  