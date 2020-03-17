 МВФ очікує падіння української економіки цього року на 7,7 відсотка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2020

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Новини

МВФ очікує падіння української економіки цього року на 7,7 відсотка

ВВП у країнах Єврозоні впаде цього року на 7,5 відсотка, в США - на 5,9 відсотка, прогнозують у Міжнародному валютному фонді. Тим часом ВВП Китаю натомість може зрости на 1,2 відсотка.

МВФ очікує падіння світової економіки через пандемію коронавірусу

МВФ очікує падіння світової економіки через пандемію коронавірусу

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує скорочення української економіки у 2020 році на 7,7 відсотка. Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок, 14 квітня, доповіді фонду "Перспективи розвитку світової економіки" (World Economic Outlook: The Great Lockdown). Раніше фонд очікував зростання ВВП України в 2020 році на 3 відсотки. У 2021 році, за новим прогнозом МВФ, очікується зростання українського ВВП на 3,6 відсотка.

Згідно з оновленим прогнозом, зростання споживчих цін в Україні в поточному році становитиме 4,5 відсотка, а в наступному - 7,2 відсотка. Безробіття, за прогнозом МВФ, в поточному році може сягнути 10,1 відсотка, а в наступному знизиться до 9,3 відсотка.

Світова економіка, за оцінкою фонду, впаде цього року на 3 відсотки. Ще в січні МВФ прогнозував зростання світового ВВП на 3,3 відсотка, однак за останні три місяці світ кардинально змінився, наголошують у фонді.

Єврозона та США - в мінусі, Китай - в плюсі

У країнах Єврозони ВВП впаде на 7,5 відсотка, прогнозують у фонді, однак вже наступного року очікується зростання на 4,7 відсотка. При цьому найглибше падіння буде в Італії (на 9,1 відсотка) і в Іспанії (на 8 відсотків). Обидві країни на даний момент найсильніше постраждали від пандемії COVID-19 в Європі. Однак наступного року їхні економіки мають зрости на 4,8 відсотка та 4,6 відсотка відповідно. У Німеччині зниження цього року становитиме 7 відсотків, у Франції - 7,2 відсотка.

Істотне скорочення ВВП чекає в поточному році, на думку МВФ, і США - на 5,9 відсотка, тоді як раніше фонд прогнозував зростання на 2 відсотки. У 2021 році зростання американської економіки може становити 4,7 відсотка.

При цьому економіка Китаю, звідки почалося поширення пандемії коронавірусу, за очікуваннями МВФ, в 2020 році залишиться в плюсі. Утім, темп зростання сповільниться в порівнянні з попереднім прогнозом - 1,2 відсотка проти 6 відсотків, а у 2021 році зростання економіки Китаю прискориться до 9,2 відсотка.

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