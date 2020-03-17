МВФ очікує падіння української економіки цього року на 7,7 відсотка

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує скорочення української економіки у 2020 році на 7,7 відсотка. Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок, 14 квітня, доповіді фонду "Перспективи розвитку світової економіки" (World Economic Outlook: The Great Lockdown). Раніше фонд очікував зростання ВВП України в 2020 році на 3 відсотки. У 2021 році, за новим прогнозом МВФ, очікується зростання українського ВВП на 3,6 відсотка.

Згідно з оновленим прогнозом, зростання споживчих цін в Україні в поточному році становитиме 4,5 відсотка, а в наступному - 7,2 відсотка. Безробіття, за прогнозом МВФ, в поточному році може сягнути 10,1 відсотка, а в наступному знизиться до 9,3 відсотка.

Світова економіка, за оцінкою фонду, впаде цього року на 3 відсотки. Ще в січні МВФ прогнозував зростання світового ВВП на 3,3 відсотка, однак за останні три місяці світ кардинально змінився, наголошують у фонді.

Єврозона та США - в мінусі, Китай - в плюсі

У країнах Єврозони ВВП впаде на 7,5 відсотка, прогнозують у фонді, однак вже наступного року очікується зростання на 4,7 відсотка. При цьому найглибше падіння буде в Італії (на 9,1 відсотка) і в Іспанії (на 8 відсотків). Обидві країни на даний момент найсильніше постраждали від пандемії COVID-19 в Європі. Однак наступного року їхні економіки мають зрости на 4,8 відсотка та 4,6 відсотка відповідно. У Німеччині зниження цього року становитиме 7 відсотків, у Франції - 7,2 відсотка.

Істотне скорочення ВВП чекає в поточному році, на думку МВФ, і США - на 5,9 відсотка, тоді як раніше фонд прогнозував зростання на 2 відсотки. У 2021 році зростання американської економіки може становити 4,7 відсотка.

При цьому економіка Китаю, звідки почалося поширення пандемії коронавірусу, за очікуваннями МВФ, в 2020 році залишиться в плюсі. Утім, темп зростання сповільниться в порівнянні з попереднім прогнозом - 1,2 відсотка проти 6 відсотків, а у 2021 році зростання економіки Китаю прискориться до 9,2 відсотка.