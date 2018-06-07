 МВФ вважає недостатнім економічне зростання України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Новини

МВФ вважає недостатнім економічне зростання України

У місії Міжнародного валютного фонду назвали недостатнім економічне зростання в Україні. Його стримують слабке бізнес-середовище, корупція, олігархи та недоліки законодавчої бази. Місія почала обговорення нової програми.

У місії МВФ назвали недостатнім економічне зростання в Україні через слабке бізнес-середовище, корупцію і олігархів

У місії МВФ назвали недостатнім економічне зростання в Україні через слабке бізнес-середовище, корупцію і олігархів

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка була в Україні з 12 по 16 вересня, вважає недостатнім економічне зростання країни. Про це повідомляється в повідомленні МВФ за результатами місії, опублікованому в п'ятницю, 27 вересня.

"Зростання занадто низьке, щоб помітно скоротити розрив у доходах із сусідами України. ВВП на душу населення в Україні все ще дуже низький - лише 20 відсотків від середнього рівня в ЄС", - зазначили в МВФ.

У Фонді перерахували причини стримування зростання - це слабке бізнес-середовище з недоліками в законодавчій базі, "всебічною корупцією та великою частиною економіки, де домінують неефективні державні підприємства чи олігархи, - стримуючи конкуренцію та інвестиції".

"Регіональне порівняння показує, що найсуттєвіші відмінності у прогресі реформ між Україною та її сусідами полягають у якості законодавчої інституційної бази. Хоча було досягнуто прогресу у створенні нових інституцій для боротьби з корупцією, відчутних результатів ще немає", - зауважили в МВФ.

Також у Місії зробили висновки, що через слабке ділове середовище в Україні значно менше прямих іноземних інвестицій, ніж в інших країнах регіону. Цей брак інвестицій обмежує зростання продуктивності праці, створення робочих місць у приватному секторі та покращення рівня життя населення. "Як результат, багато працівників шукають можливості працевлаштування за кордоном", - йдеться у повідомленні.

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Представники МВФ хочуть переконатися на місці, чи можуть вони рекомендувати раді директорів Фонду розпочати нову кредитну програму з Україною. Місія МВФ перебуватиме в Україні до 24 вересня. (11.09.2019)

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Нова програма МВФ

У місії МВФ повідомили, що уряд України попросив про нову програму для більшого зростання економіки та забезпечення макроекономічної стабільності. Зазначається, що Місія розпочала обговорення нового трирічного договору. Це обговорення триватиме протягом наступних тижнів.

Нагадаємо, місія МВФ працювала в Україні у травні цього року, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу. Тоді глава місії МВФ Рон ван Роден заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. 

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